Conoce el motivo por el que Kate del Castillo casi termina en la cárcel

Kate del Castillo tiene en el haber de sus premios un Diosa de Plata, un TVyNovelas, un People en Español y uno proveniente del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. No hay dudas de que la actriz es una de las consagradas del país y ha dejado en lo más alto el orgullo de los latinoamericanos.

Leer más: Kate del Castillo tiene el secreto mejor guardado para lucir un abdomen plano después de los 50

Pero durante un tiempo, lejos del éxito que hoy disfruta, Kate fue perseguida e investigada por las autoridades del país. Además, hubo un periodo en el que no era bienvenida y no podía entrar al territorio. Estas medidas se debieron al encuentro que la artista de 50 años tuvo con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Leer más: No podrás creer cómo lucía Gabriel Soto hace 26 años junto a Kate del Castillo en portada de revista Eres

“El Chapo” Guzmán fue uno de los narcotraficantes más buscados del mundo y acerca del encuentro con él, la protagonista de “La Reina del Sur” ha dado algunos detalles en una entrevista para promocionar su próximo proyecto televisivo “Volver a Caer”. La histriónica recordó el momento de su visita al refugio donde se encontraba oculto: “Había algo que no estaba bien, yo estaba con otro fin en mi cabeza y por eso casi pierdo la vida [...] Era perder la vida o irme a la cárcel”.

Para el podcast de Pamela Cerdeira, la productora también mencionó: “Me encontraba justo en este momento de mi vida donde nadie me contrataba, donde me quitaron contratos, donde no tenía dinero, donde tuve que pagar un dineral al gobierno mexicano. Casi tuve que vender mi casa”.



Sean Peen, "El Chapo" Guzmán y Kate del Castillo. Fuente: Instagram @katedelcastillofans2

Kate se encontró con el exlíder del cártel de Sinaloa en 2015 (en Pueblo Mágico de Cosalá, a solo tres meses de su fuga) y algunos aspectos de esa cita se describen en el libro “Emma y las otras señoras del narco”, escrito por la periodista Anabel Hernández. Esta comunicadora recogió testimonios y detalló que la actriz fue convocada por cierta admiración de parte de “El Chapo”, pero que ella también asistió con la intención de hablar sobre una película de su vida.