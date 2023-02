Conoce a Amelia y Eliza Spencer, las sobrinas gemelas de Lady Di que van tras sus pasos

Lady Di supo sentar un precedente en el mundo de la moda. Pese a ser parte de la realeza, la princesa de Gales llegó a desafiar todos los protocolos para deslumbrar al mundo con las últimas tendencias. Pero al parecer no es la única que heredó la pasión por esta industria.

Amelia y Eliza Spencer son las sobrinas gemelas de Lady. Ellas acaban de pasar por la Semana de la Moda en Londres y la prensa no hizo más que centras los flashes en ellas. Desde que llegaron al Reino Unido, una agencia de modelos las fichó y no hay alfombra roja en la que no acaparen todas las miradas.



Sin dudas, las sobrinas de Lady Di van tras sus pasos. Si bien es su apellido uno de sus más grandes puntos a favor, lo cierto es que el glamour no es algo que les falte a ninguna de las dos. Cada vez que aparecen en público se vuelven la sensación del evento. Incluso muchos apuntan que le han sacado el podio a la princesa de Gales en materia de tendencias.

El estilismo de Amelia y Eliza Spencer las ha llevado a posicionarse en el mundo de la moda. "Somos muy parecidas. Nos encanta hacer las mismas cosas y compartimos los mismos amigos. Tienes la certeza de que siempre vas a contar con una mejor amiga, la verdad es que se trata de algo incomparable", sostuvo una de ellas en una entrevista reciente.



“Estoy tan feliz de poder compartir la primera foto de portada con mi hermana gemela, Eliza”, agregó Amelia el día en que posó junto a su hermana gemela para una importante revista. Además, recordó que a Lady Di “siempre la conocimos como nuestra tía. Al crecer en Sudáfrica teníamos poca idea de lo importante que era ella en el mundo. Recién fuimos conscientes de eso cuando ya éramos mayores y ella había fallecido”.