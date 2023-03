Conductora intenta halagar y termina criticando a Florence Pugh

La actriz Florence Pugh ha sido una de las que ha exigido que no se juzgue su cuerpo ni el de nadie, por ejemplo cuando en 2022 lució un vestido en el que se transparentaban sus senos y tras recibir críticas, escribió: “respeten a la gente, respeten los cuerpos”. A pesar de ello, parece que dentro del medio del entretenimiento hay quienes se empeñan en criticar el físico de los demás, como por ejemplo, el comentario que hizo una de las conductoras del canal TNT durante la alfombra “roja” de los premios Oscar: “Ella es petit, no tiene el cuerpo que uno siempre ve, el súper cuerpo, pero ella sabe lucir lo que sea que se ponga, está preciosa”, dijo la conductora en la transmisión para Latinoamérica, que pudo verse por el canal de paga y la plataforma HBO. Sus palabras no pasaron desapercibidas, pues fans de Florence usaron Twitter para expresar su molestia por el intento de cumplido que terminó en desatino.

Cuando Amanda Miguel también fue cancelada

En la era de cancelaciones, Amanda Miguel recordó cuando su canción “Así no te amará jamás” fue censurada en los años 80, primero en Argentina, su país natal, por la frase “No sé si te das cuenta con la estúpida que estás…”, y luego en México porque se refería a una mujer con la que la engañaron, pero al intentar cantarla en el programa más popular de la televisión mexicana, “Siempre en domingo”, Raúl Velasco la cuestionó. “No vas a reconocer que la tipa que se está llevando a tu marido es más inteligente que tú, lo más seguro es que sea una estúpida, porque tu marido no se casó contigo por casualidad”, dice Amanda entre risas.



Foto: Archivo



Mariel Colón, abogada del Chapo, ahora canta y él la aprueba

Mariel Colón, abogada criminalista que defendió a Joaquín “Chapo” Guzmán durante su último juicio antes de ser condenado a cadena perpetua en 2019, no ha terminado su relación profesional con el capo de la droga, pero su relación va más allá, pues Mariel sigue defendiendo a Emma Coronel, esposa del “Chapo”, con quien decidió poner una marca de ropa. Pero además ahora que se lanzó como cantante, asegura que le ha cantado a su cliente, y este la ha aprobado, además, confían en que seguirá haciendo bien su trabajo como abogada aunque entre al mundo de la música. “Me dijo que canto muy bonito, y a Emma hasta se le enchinó la piel”.