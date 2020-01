Con todo y bronceado, Palazuelos renta cuarto

Para Roberto Palazuelos es maravilloso y sano reírse de sí mismo, por ello no tiene problema cuando se habla de su bronceado y se bromea al respecto como en el promocional de la segunda temporada de Se rentan cuartos.

El Diamante negro será el invitado especial del primer capítulo del sitcom que estrena mañana a las 23:00 horas por Comedy Central Latinoamérica.

“Mi bronceado es algo que a mí me encanta porque me encanta estar en el mar, es símbolo de que me paseo. A mucha gente le encanta saber qué hacer para tener un mejor bronceado y les paso tips”, dice en entrevista.

La experiencia de volver a la comedia fue simbólica para Palazuelos al compartir pantalla con Itatí Cantoral; señala que desde Muchachitas no habían coincidido.

“La gente no sabe mucho esto pero Itatí debutó conmigo. Su primera escena la tuvo conmigo, yo le dí su ‘patadita de actriz’ entonces ahora volvemos a estar en un escenario juntos después de muchísimas décadas”.

Además de Palazuelos al elenco integrado por Armando Hernández, Carlos Espejel y María Chacón, entre otros, se sumarán invitados como Luis Felipe Tovar y Ernesto Laguardia.