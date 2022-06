Con Mario Vargas Llosa quieren competirle a Netflix

Ahora que Netflix comenzó la producción de “Cien años de soledad”, de Gabriel García Márquez, la plataforma Vix decidió no quedarse atrás, así que encargó al productor Carlos Bardasano que eche a andar no una, sino dos series del peruano Mario Vargas Llosa, basadas en sus novelas “Las travesuras de la niña mala” y “Pantaleón y las visitadoras”.

“Sí habíamos tenido en el pasado los derechos, pero no logramos que se hiciera tal cual, fiel al libro, porque es una historia complicada, sobre todo el libro de ‘Travesuras’ se desarrolla en diferentes épocas y en lugares, como Lima, París, Londres, entonces eso era impensable antes de Vix, pero ahora es una realidad”, adelanta el productor.

¿Sacan a María Chacón de “Mentiras” por su mala actitud?

Gran sorpresa causó al público que acudió la semana pasada al Teatro Aldama y no ver a María Chacón en la reposición del musical “Mentiras”, ya que desde que se anunció al elenco ella era una de las actrices principales. Lo cierto es que desde una semana antes la publicidad con la imagen de Chacón ya no estaba. La gente de producción nos cuenta que esto se debió a la mala actitud de la actriz y a sus desplantes, razón por la que aunque era una de las estelares, los productores decidieron darle las gracias, ya que no tolerará comportamientos negativos en esta nueva producción.



Foto: Instagram

Montan obras de teatro para apoyar a la Casa del actor

Jorge Ortíz de Pinedo ha sido uno de los famosos que han mostrado en diversas ocasiones su apoyo a la Casa del Actor, dependencia de la ANDA en la que viven actores de la tercera edad y actualmente lo hace promoviendo funciones de teatro o comedia, cuyas ganancias, de acuerdo con la propaganda, son a beneficio del recinto.



Foto: Instagram

