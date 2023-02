¿Con cuántos actores Mario Cimarro tuvo problemas?

Siempre se ha dicho que Mario Cimarro es uno de los actores más “problemáticos” a la hora de trabajar. El cubano tiene un carácter fuerte y esto lo ha llevado a enfrentarse con varios compañeros de trabajo.

Uno de los escándalos más fuertes que tuvo fue con Ninel Conde, su compañera en la telenovela “Mar de amor”. Conde llegó a decir que no quería trabajar nunca más con Cimarro y así sucedió.

Sin embargo son varios los actores y actrices que han tenido problemas con Mario Cimarro, y en el siguiente artículo te detallaremos solo algunas de las peleas más recordadas.

¿Con qué actores Mario Cimarro tuvo problemas?

Mario Cimarro estuvo enfrentado con el actor colombiano Harry Geithner. Ambos protagonizaron la telenovela “La traición” en el 2008 y sus personajes eran antagonistas. Las peleas de sus personajes traspasaron la pantalla en más de una oportunidad.



Foto: Mario Cimarro. Fuente: Instagram @mariocimarro

“Mario Cimarro, el peor de todos. Se mete tanto en su papel que es agresivo en ese aspecto. Es el peor ejemplo que ha habido para el medio artístico y se lo digo francamente porque me hizo pasar muy malos ratos”, contó en Confesiones de Novela. Incluso lo acusó de agredirlo en varias oportunidades. “El señor decía que cuando hacíamos una escena y él era un poco agresivo es que estaba metido en el personaje, pero me agredía”, dijo Geithner.

Cimarro también tuvo problemas con Rosalinda Rodríguez mientras filmaban “El cuerpo del deseo”.



Foto: Mario Cimarro. Fuente: Instagram @mariocimarro

“Siempre ha sido para nosotros los actores muy de llamarnos mamá si eres mi mamá, dependiendo del personaje, pero él se indignó cuando le dije fuera de cámaras ‘marido’. El señor se acercó muy molesto y me dijo ‘yo no soy su marido, mi esposa se llama Natalia Streignard. Usted y yo somos compañeros de trabajo’. Me sentí muy mal y puse a llorar como una loca porque la verdad que me dio mucho sentimiento. Lo sentí muy agresivo, muy violento. Yo pensé que al día siguiente él se iba a disculpar conmigo, pero no”, dijo Rodríguez.

Mario Cimarro también se enfrentó con Anna Silvetti, Lorena Rojas, Roberto Mateos, entre muchos otros más.