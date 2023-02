Cómo está hoy Patricia Sarán, la modelo de 61 años que conquistó a Ricardo Arjona y Luis Miguel

Patricia Sarán fue una de las modelos más exitosas de Argentina en la década de los años 80. Una publicidad de jeans “Jordache”, rodada en un ascensor, le valió su catapulta a la fama y a otros trabajos profesionales. Y si bien en su momento posó para varias marcas con su cuerpo para las cámaras, hoy ha elegido otra vida.

En una entrevista con “Perfil”, admitió que ella es una actriz que canta y que fue la actuación su base de formación. Pero en la actualidad, a sus 61 años, la artista busca seguir explotando su faceta de cantante. "Yo hago un video porque no puedo subir las canciones cantadas nada más, pero a mí me da lo mismo el video, no me interesa mostrarme. Me da lo mismo el video, salí de que me miren, no me interesa nada eso", afirmó con total seguridad.

Respecto de su vida sentimental, Patricia confesó ser tímida, a pesar de lo que muchos puedan pensar, ya que parece una mujer extrovertida, y es muy cauta con su vida privada: "Yo soy muy cuidadosa de mi intimidad. No me interesa que se metan en ese aspecto de mi vida". Pero en ese momento de repasar sus amores, se refirió a Ricardo Arjona y a Luis Miguel.



Respecto de “El Sol” y el guatemalteco, Sarán calificó ambas relaciones como affaires. "(Es) Algo que pasó hace 25 años", fue lo que mencionó la modelo. Y también dejó claro que en aquel entonces había sido cuidadosa con su intimidad y que recién en la actualidad sale a la luz esa “información” en los medios de comunicación. "Yo sé lo que hago yo y lo que hagan los demás no me importa. Que cada uno haga lo que quiera", se refirió a esos romances.



Respecto de sus relaciones más formales, la conductora mencionó que los hombres no pertenecían al rubro del espectáculo y, por lo tanto, siempre sintió que la celaban por su nivel de exposición. "Empecé a decir que no a muchos proyectos de actuación y los productores se dieron cuenta que yo no quería volver a actuar. Hoy me doy cuenta que fue un error haber dejado la actuación y quiero volver", mencionó la actriz y abordó un tema que afecta a muchas mujeres: "Aparte, creo que tiene que ver con el machismo, porque no veo muchos varones que dejen de hacer cosas porque las mujeres se lo piden".