Comienza la filmación de "Freaky Friday 2"

El regreso de "Freaky Friday" ya es una realidad, pues esta mañana Disney anunció que el rodaje de la cinta ya está en marcha, con una fotografía en la que aparecen sus protagonistas originales; Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, que volverán a dar vida a las Coleman en la secuela de la película juvenil.

Por inverosímil que parezca, han pasado 21 años desde que "Freaky Friday", también titulada como "Viernes de loco" se estrenó. La cinta daba cuenta de al vida de Tess y Anna Coleman, madre e hija que llevan una relación un tanto problemática, motivo por el que el destino, o la dueña de un restaurante chino, provoca que intercambien de cuerpos, y una se ponga en los zapatos de la otra.

La fórmula de la cinta, vista en otras producciones como "Wish upon a star" y "The hot chick", rindió efecto en la aceptación del público, pues logró reunir 160 millones de dólares en la taquilla mundial, cuando Disney había puesto un presupuesto de 20 millones dólares en su producción.

La cinta protagonizada por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan habla sobre lo complicado de las relaciones entre madres e hijos. Foto: Disney+

Lee también: Lindsay Lohan confirma secuela de "Freaky Friday"

Fue a través de la cuenta de Instagram del conglomerado en que se dio a conocer no sólo que ya comenzaron con las actividades de rodaje, sino un aproximado de las fechas en que "Freaky Friday" llegará a los cines:

"Las Coleman están de vuelta y regresarán a los cines en 2025, ¡la secuela de ´Freaky Friday´ ya está en producción".

Sin embargo, se conoce poco acerca de qué se tratará la trama de la segunda parte de la cinta que, en esta ocasión, será dirigida por Nisha Ganatra, la cineasta encargada de otras grandes producciones como "Bodas por encargo" y "Ellas mandan"; Andrew Gunn, productor de la primera parte, volverá para encargarse de las decisiones ejecutivas.

Otras de las grandes noticias es que Lohan y Lee Curtis no serán las únicas actrices que volverán al reparto, pues la participación de Mark Harmon, Chad Michael Murray, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky y Rosalind Chao ya fue confirmada.

Lee también: Famosa actriz se arrepiente por no haber demandado a Lindsay Lohan

También se integrará al elenco Julia Butters, Manny Jacinto, Maitreyi Ramakrishnan y Sophia Hammons.

Cabe destacar que esta cinta fue posible, mayormente, por la intervención de Lee Curtis que, en 2022, contactó a Disney para instar a la filmación de uan secuela de la película del 2003.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc