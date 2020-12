Cómicos llevan su humor al digital

En persona o en videollamada, Albertano, Frank e Igor provocan las carcajadas del público.

Este martes, Albertano, Germán y Freddy Ortega, acompañados de Raúl Araiza, Benito Castro, Lalo España y Alma Cero anunciaron la transmisión en streaming de A oscuras me da risa, y el Cuarentenorio cómico.

En conferencia de prensa, el productor Alejandro Gou comentó la razón de usar esta plataforma hasta ahora.

“El streaming que vamos a hacer, como siempre he dicho, es un curita para una gran herida, un paliativo, el teatro siempre se verá mejor en el teatro, pero bueno, debido a las circunstancias tenemos que unirnos a esta situación”.

La transmisión se realizará vía Cinépolis Klic.

Caracterizado como su personaje, Germán Ortega comentó:

“No nos podemos arriesgar a hacer completamente en vivo pero las dos obras se grabaron pensando en la gente que estaba en casa, esa es la diferencia a mentir que vamos completamente en vivo, eso es un riesgo y respetamos la aportación que hace cada familia”.

Albertano, desde su casa, se mostró contento por ambas obras y bromeó:

“Si de algo ha hecho varo el señor Gou y no estoy mintiendo es con el Tenorio cómico y con A oscuras me da risa. ¿Sí o no, Alejandro? (risas), ya se volvieron clásicos y para mí es un honor compartir con todos ustedes, formar parte de esta familia”.

Benito Castro y Raúl Araiza dijeron que esta es la primera vez que se presentan en un streaming, y Lalo España se dijo contento y recuperándose de ser diagnosticado con Covid-19.

A oscuras me da risa se transmitirá el 12 de diciembre a las 20:30 horas por Cinépolis Klic, y el Cuarentenorio cómico el 5 de diciembre a la misma hora y por la misma plataforma. Los boletos ya se encuentran disponibles por Ticketmaster.