Comegalletas y Juanpa hablan de sentirse bien

A Juanpa Zurita ya no le da miedo miedo saltar de los aviones, como lo hace en su canal de YouTube, pero reconoce que aún hay cosas que le causan ansiedad, como el estrés laboral.

El actor de 27 años se ha percatado de que, conforme ha crecido, se ha vuelto más consciente de su salud mental y cómo algunos sucesos en su vida diaria le pueden afectar, por eso ha buscado conversaciones al respecto con más frecuencia.

“Todos en nuestra vida enfrentamos muchísimos retos y pueden ser laborales, personales, de maduración, de oportunidades que dejaste ir o sobre tu relación familiar, todo el tiempo estamos lidiando con emociones y hace falta hablarlo”, dice Zurita en entrevista.

Tener esta práctica desde niño es algo que, el influencer considera, sería útil para un desarrollo integral más completo, por eso decidió unirse a la campaña de bienestar emocional de Plaza Sésamo, donde es parte del especial de YouTube Sesame Street: Elmo’s Mindfulness Spectacular!

“A mí me hubiera gustado crecer escuchando esto, creo que las nuevas generaciones tienen mucho más acceso y saturación de información de la que yo tuve y lo que me encanta de este especial es que con Elmo aprendemos lo que es sentir ansiedad y en vez de ocultarla, reconocer esos sentimientos”.

Junto a personajes como Abby, Elmo y el Comegalletas el también conductor vive una aventura en la que Elmo se siente mal por tener que tocar una canción frente a todo el mundo y a partir de ahí todos se empiezan a enfrentar con distintas emociones.

El objetivo del show de 45 minutos es ofrecer estrategias a los niños y sus familias para lidiar con estos sentimientos, desde soplar velas, cerrar los ojos, enfocarse en un sonido y hasta organizar momentos alegres al día. Para Juanpa este es uno de sus esfuerzos por mantener una conexión sana con sus seguidores y ayudar a quienes lo necesiten.

“Si puedo ser vocal acerca de temas que me parece que para mi audiencia son importantes, me motiva hacerlo, porque si no, sólo se trata sobre mí y mi trabajo, me parece que el bienestar emocional para la gente es importante”.