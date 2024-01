Coco Máxima: “Soy inofensiva, no estoy enferma mental”

En pleno siglo XXI aún existen diferentes expresiones de transfobia, tanto en la cotidianidad del país, como en redes sociales, lo que preocupa a la actriz trans Coco Máxima, quien desea ser un impulso para generar equidad en la sociedad, gracias a su personaje en la telenovela El amor no tiene receta.

“Vamos a tocar temas sensibles, a concientizar a la gente y normalizar esta comunidad. Tenemos derecho a amar y que nos amen”, señaló la artista, quien se quedó en el lugar de Wendy Guevara en el melodrama producido por Juan Osorio.

“Con esto, la gente empezará a acostumbrarse, que no tendrían por qué, pero vamos a tener que demostrarle que somos personas inofensivas, no estamos locas, ni enfermas mentales y que podemos hacer cualquier cosa que hace una persona común y corriente”.

Al cuestionarle por qué cree que la comunidad LGBTQ+ es atacada por haters, respondió que porque aún no hay muchas trans en pantalla, por lo que no es común que existan personajes como Nandi, que estará en dicha teleserie que iniciará el 19 de febrero a las 20:30 horas.

“No ha bajado la violencia, al contrario, ahora hasta en figuras públicas también, como sucedió con Paola Suárez o activistas que en paz descansen, que nos han quitado y arrebatado; tocaremos en la novela asuntos como la violencia a la transfobia, estamos dándolo todo para mover corazones y conciencias”.

A Paola le aconsejó que es mejor estar sola que mal acompañada; dijo que es fundamental tener amor propio y enfocarse en sí misma con lo que se quiere en la vida, carreras, cuerpos, mentalidad, para que después el destino proporcione a las personas correctas para amar.

“Es difícil ser trans en Latinoamérica, a mí me han hecho amenazas de muerte en redes sociales, afortunadamente no ha llegado a la agresión física, ni a que me lastimen personas externas, pero sí por ejemplo una vez una pareja me faltó el respeto físicamente”.

Lo que busca hacer Coco en la tv es empoderar a las chicas trans y hacerles saber que no necesitan de una familia biológica para ser aceptadas, pues se puede construir este núcleo con los amigos.

“No necesitamos a un hombre para sentirnos completas o mujeres. Para que no sigan ocurriendo actos de violencia hay que empezar por nosotras mismas para cambiar”.

En El amor no tiene receta, Máxima ha sentido mucha responsabilidad para reflejar de una manera digna, respetuosa, divertida, colorida y fashion la comunidad trans.

“Me he preparado entrenando en bicicleta, nos enseñaron a hacer taquitos de canasta, cortar la verdura, y he estado haciendo trabajo de mesa con mis compañeros”.