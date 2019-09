Claudia Lizaldi no se arrepiente de haber votado por AMLO

Claudia Lizaldi no se arrepiente de haber votado por Andrés Manuel López Obrador, pues ni José Antonio Meade ni Ricardo Anaya eran opción.

La actriz compartió en su cuenta de Twitter un mensaje en el que expresa por qué no se arrepiente del voto presidencial que emitió hace un año.

Lizaldi expresa que los cambios son muy duros, que el presidente es humano y que el cambio que se pretende hacer es de fondo.

"¿Que por qué no me arrepiento de mi voto? @JoseAMeadeK o @RicardoAnayaC no eran opciones para mi. Sé que los cambios son muy duros. Que el Presidente es humano y que es una apuesta para cambiar de fondo, es obvio que no a todos les guste, yo sigo clara del porque vote por él...", se lee.

Famosos como Paty Navidad y Susana Zabaleta han experesado su descontento con el actual gobierno y han confesado que se arrepienten por haber votado por el tabasqueño.

Al igual que Claudia Lizaldi, Belinda sigue mostrando su apoyo a AMLO, en una reciente entrevista con El Universal, la cantante dijo que "aún es pronto para evaluar al presidente; no es Dios".



