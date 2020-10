La cinta "Volver al futuro" se convirtió en una de las más aclamadas en la década de los 80, cuyo éxito derivó en dos entregas más para crear una de las trilogías más queridas de la cultura pop.

Tan querida es la historia que cada 21 de octubre se celebra el "Día de 'Volver al futuro" (Back to the future day) , fecha que fue elegida porque el 21 de octubre de 2015 el protagonista llegó al futuro, ese en el que desde hace cinco años vivimos.

Han pasado 5 años desde que Marty McFly regresó al futuro. Y aun no hay carros ni patinetas voladoras. No importa igual celebremos!

Happy #BackToTheFutureDay⚡️ pic.twitter.com/QrrUf88cO9 — LuBaldomera (@LuBaldomera) October 21, 2020



La trama escrita por Robert Zemeckis y Bob Gale estaba centrada en los viajes en el tiempo y con ello en lo nostálgico de recordar el pasado y lo atractivo de imaginar el futuro.

Gracias a esa historia y a sus protagonistas, un joven aventurero llamado Marty McFly (Michael J. Fox) y un inventor (el Dr. Emmet Brown (Christopher Lloyd), es que se quedó en los corazones del público.

Pero aunque hoy resultaría difícil imaginar un McFly interpretado por alguien que no fuera Michael J. Fox, en su momento la historia pudo ser diferente.

Cuando se encontraban en proceso de preproducción, Fox - el favorito para protagonizar la cinta -estaba trabajando en la serie de televisión "Family Ties" por lo que otros nombres se mencionaron como posibles opciones.

El más cercano a quedarse con el papel para la posteridad, pues incluso grabó algunas escenas, fue el actor Eric Stoltz a quien despidieron y las tomas que hizo quedaron en el olvido.

De acuerdo con El Clarín, Eric grabó cinco semanas y luego lo echaron pues "nadie lo soportaba", así lo explica el periodista Caseen Gaines en su libro "We don't need roads: the making of the Back to the future trilogy".

Además, Zemeckis llegó a explicar que Eric era buen actor pero le faltaba el toque de humor que necesitaban para el filme.



Foto: Archivo

Antes de empezar el rodaje hubo charlas con otros actores entre los que están Ralph Macchio, así es, el "Karate kid", que ya en 1984 había alcanzado la fama por la primera cinta de la que también sería una de las trilogías más destacadas del cine.

"Tuve un par de conversaciones para Marty McFly pero el tipo correcto fue elegido", comentó Machio para el programa People Now el año pasado.



Foto: Archivo

Quien también le dijo "no" a McFly fue el cantante canadiense Corey Hart, recordado por temas como "Sunglasses at Night" y "Never Surrender", decisión de la que él mismo ha asegurado que no se arrepiente.

"No me gusta pensar en mis decisiones como arrepentimientos, la vida es acerca de tomar decisiones. Creo que en el frente de mi carrera probablemente habrían mejorado mi posición en las listas de éxitos del mundo si hubiera hecho algunas de esas canciones y probablemente incluso la película, hubiera tenido el papel", dijo en una entrevista con Jane Hawtin en 1997.

La reportera le preguntó a Corey si tenía algún tipo de arrepentimiento por canciones que no interpretó o por no hacer "Volver al futuro".

"No me quedo despierto en las noches en términos de porque en el momento en que tomé la decisión resonó en mí que no era la decisión correcta y probablemente tomaría las mismas decisiones hoy".



Foto: Instagram

