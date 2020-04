"Trolls World Tour" marca el mejor estreno en internet para Universal

Los estudios Universal aseguraron este lunes que la película animada "Trolls World Tour" ha registrado el mejor estreno en internet para la compañía, que decidió cancelar su llegada a los cines por la crisis del coronavirus.

La firma fue una de las pocas en Hollywood que decidió saltarse el estreno en salas de proyección y poner su nuevo título disponible en internet, mientras que otras factorías como Disney han aplazado sus grandes proyecciones hasta finales de verano, con la esperanza de que los cines vuelvan a abrir para entonces.

En un comunicado, Universal también afirmó que "Trolls World Tour" ha batido el récord mundial del mejor estreno en internet para una producción, aunque no ha facilitado datos que sustenten esa afirmación a ningún medio de comunicación.

También lee: Pixar pospone el estreno de "Soul" hasta noviembre

"Trolls World Tour" debía haber llegado el pasado viernes a la pantalla grande, pero la pandemia llevó a los estudios a apostar por su estreno directamente en las plataformas digitales.

Su precio inicial en Estados Unidos fue 20 dólares.

Se trató de una jugada interesante, en un Hollywood que ha quedado "shock" por la pandemia y ha aplazado hasta otoño e incluso el año que viene estrenos grandes como "Mulan", "James Bond: No Time to Die" o "F9" de la saga "Fast and Furious".

También lee: Por coronavirus ponen gratis "La La Land" y "John Wick"

Por lo tanto, la industria cinematográfica estaba pendiente del resultado que Universal cosechara con esta secuela de una cinta, "Trolls", que en 2016 logró un notable resultado en taquilla y que triunfó, sobre todo, gracias al tema "Can't Stop the Feeling" de Justin Timberlake (nominado al Oscar a mejor canción original).

A pesar de que la compañía no ha ofrecido ningún dato sobre el número de descargas, la recaudación o el total de espectadores, parece que ha quedado satisfecha con el rendimiento de su decisión.

También lee: Tom Hanks reaparece en tv delgado y sin cabello

"Trolls World Tour" es una cinta animada para los más pequeños pero con guiños adultos e ironía a los amantes de la música y que cuenta con un gran componente latino en el doblaje: el reguetonero J Balvin, el director de orquesta Gustavo Dudamel y el actor y cantante Anthony Ramos ponen la huella hispana.

al