Todo lo que tienes que saber de la Comic-Con@Home

Por primera vez en medio siglo de existencia, este año la Comic-Con, la máxima convención de comics y cultura pop no se llevará a cabo de manera física, debido a la pandemia derivada de la propagación del coronavirus, pero podrá ser seguida por millones a través de internet.

Denominado como [email protected], la convención iniciará a partir de este miércoles y acabará el próximo domingo 26 de julio y podrá ser seguido por medio del canal oficial de la convención en YouTube y será totalmente gratuito.

Entre los próximos estrenos de los que se podrá saber más a través de esta convención están los adelantos que mostrará Disney con todas sus marcas como 20th Century Studios, Searchlight Pictures, Disney+ y series de FOX Channel, FOX Premium y FX.

Aquí algunos de los contenidos que tendrán presencia en este magno evento digital englobados por estudio:

20th Century Studio

“Los nuevos mutantes”, Luego de una gran espera, el director Josh Boone y los miembros del elenco Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Henry Zaga, Charlie Heaton, Alice Braga y Blu Hunt estarán presentes en el panel para presentar este filme que narrará de una manera más oscura la historia de un grupo de mutantes que nunca antes ha sido llevada a la pantalla grande.

Link al panel: https://youtu.be/jGcU0JKAL5U

Día y hora: Jueves 23 de julio, 2:00 PM PST (Hora del Pacífico)

Searchlight Pictures

Este estudio enfocado en filmes independientes o festivaleros, presentará la película “Espíritus oscuros” (“Antlers”), la cual se espera sea presentada por sus creadores, Scott Cooper y el mexicano Guillermo del Toro.

Link al panel: https://youtu.be/00OwS3M0Oy4

Día y hora: Sábado 25 de julio, 1:00 PM PST (Hora del Pacífico)

Disney+

La plataforma streaming que llegará a México hasta finales de años presentará tres proyectos para su servicio online, los cuales son: “Marvel’s 616” serie de documentales dirigido por un destacado cineasta diferente y que explora el cruce entre las historias, la cultura pop y la comunidad de fans dentro del Universo de Marvel. El debate será entre los directores Gillian Jacobs, Paul Scheer y los productores ejecutivos Sarah Amos y Jason Sterman sobre la realización de esta serie original de Disney+ con la moderadora Angélique Roché.

Link al panel: https://youtu.be/_dqPLYpDoNs

Día y hora: Jueves 23 de julio, 1:00 PM PST (Hora del Pacífico)

La plataforma también mostrará un adelanto de “Phineas and Ferb The Movie: Candace Against the Universe” y para ellos estarán presentes los creadores y productores ejecutivos Dan Povenmire y Jeff “Swampy” Marsh, así como el director Bob Bowen y las estrellas Ashley Tisdale, Vincent Martella, Maulik Pancholy y Dee Bradley Baker.

Link al panel: https://youtu.be/ASQ2Z8JkdFU

Día y hora: Sábado 25 de julio, 12:00 PM PST (Hora del Pacífico)

El otro proyecto que presentará Disney+ es “The Right Stuff”, la primera serie original de la plataforma creada por National Geographic y el panel estará moderado por la ex astronauta de la NASA Dra. Mae Jemiso y contará con los miembros del elenco: Patrick J. Adams (comandante “John Glenn”), James Lafferty (“Scott Carpenter”), Shannon Lucio (“Louise Shepard”), Eloise Mumford (“Trudy Cooper”), Eric Ladin (“Chris Kraft”), y Patrick Fischler (“Bob Gilruth”); el showrunner y productor ejecutivo Mark Lafferty, y la productora ejecutiva Jennifer Davisson.

Link al panel: https://youtu.be/iyudS7OPIJM

Día y hora: Sábado 25 de julio, 1:00 PM PST (Hora del Pacífico)



FOX Channel América Latina

El canal presentará “Duncanville” y estarán en el panel los productores ejecutivos Mike y Julie Scully, la productora ejecutiva y estrella, Amy Poehler, junto con las estrellas Ty Burrell, Riki Lindhome, Joy Osmanski, Yassir Lester, Betsy Sodaro y las estrellas invitadas Rashida Jones y Wiz Khalifa hablan sobre sus momentos favoritos de la temporada y lo emocionados qué están por la segunda temporada ya confirmada.

Link al panel: https://youtu.be/sGC3i6x9puI

Día y hora: Jueves 23 de julio, 12:00 PM PST (Hora del Pacífico)

“Los simpson”: la familia amarilla más famosa del mundo tendrá presencia en este evento y contará con la presencia de Al Jean, Matt Selman, David Silverman, Carolyn Omine, Mike B. Anderson que hablarán acerca la próxima temporada del show y cómo lograron superar el distanciamiento social para seguir produciendo en estos tiempos de pandemia.

Link al panel: https://youtu.be/knks1yv7RaU

Día y hora: Sábado 25 de julio, 11:00 AM PST (Hora del Pacífico)

FOX Premium América Latina

Aunque la temporada actual de “Vinkings” ya terminó, Michael Hirst, Travis Fimmel, Katheryn Winnick, Alex Ludwig, Clive Standen y Jordan Patrick Smith analizarán sus momentos favoritos de las últimas seis temporadas y media, las interacciones favoritas de los fanáticos y lo que hace que Vikings sea tan extraordinaria. El panel será moderado por Kate Hahn, escritora principal de la revista TV Guide, y los fanáticos también podrán ver un clip exclusivo de la segunda mitad de la sexta y última temporada de la serie.

Link al panel: https://youtu.be/H0-3kuEmdMk

Día y hora: Viernes 24 de julio, 11:00 AM PST (Hora del Pacífico)

