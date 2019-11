"Terminator: Destino oculto" entra al club de terceras partes malas

Aunque las expectativas ante la nueva entrega de la franquicia de "Terminator" titulado “Destino oculto” eran altas al parecer tras su estreno la emoción, la taquilla y las críticas de esta película en la que regresa Linda Hamilton se están desinflando.

Incluso esta cinta en la que también participa Diego Boneta ha tenido uno de los peores debuts de la saga, ya que aunque su anterior entrega “Genesis” tuvo peores crítica, en la taquilla mexicana registró una venta de 50.1 millones de pesos, una cifra muy baja para las más de mil 800 salas en las que se lanzó.

Por el lado de la crítica, la cinta dirigida por Tim Miller no es la peor reseñada de toda la saga pero apenas cuenta con 71% de aprobación, cifra superior a lo hecho por “Génesis” que tuvo 27% y “Terminator: La salvación” con 33%.

Sin embargo tiene críticas menos favorables que "Terminator" de 1984 la cual está calificada con un 100% de aprobación y “Terminator: el juicio final” que posee un 93%.

También lee: Diego Boneta recibe críticas y presume foto con elenco de "Terminator"

Paramount Pictures esperaba con esta nueva cinta hacer un reboot de este título, por ello la historia continuaba después de “El juicio final” y omitiría “La rebelión de las máquinas”, “La salvación” y “Génesis”, aunque ahora muchos se preguntan si fue una buena decisión haber hecho una “tercera parte” de esta historia.

Esta no es la primera vez en la que las terceras partes o continuaciones de clásicos filmes no tienen la aprobación de la crítica y el espectador. A continuación un repaso por algunos filmes que quizá no debieron existir:

“La Momia: La tumba del emperador Dragón” (2008)

Fue la tercera parte de la franquicia protagonizada por Brendan Fraser y fue la mas cara en su producción al costar 144 millones de dólares frente a los 80.5 y 98 que costó hacer “La momia” (1999) y “La momia regresa” (2001), respectivamente. Además no contó con su protagonista Rachel Weisz quien fue sustituida por Maria Bello. Esta tercera parte fue la peor reseñada de las tres con 13% de aprobación.

“Spider-Man 3” (2007): Tras el éxito que se tuvo con “Spider.Man 2” las expectativas para la tercera parte eran altas, incluso se hablaba de una futura cuarta parte, pero tras las malas críticas de la cinta (obtuvo 63% de aprobación) y su desempeño en taquilla a nivel mundial, la saga dirigida por Sam Raimi tuvo un triste final del que pocos se quieren acordar.





"Transformers: El lado oscuro de la luna" (2011)

La cinta que cerraría la trilogía creada por Michael Bay estuvo llena de tropiezos desde su preproducción, iniciando por la salida de Megan Fox y ser sustituida Rosie Huntington-Whiteley. Además se esperaba que esta cinta reivindicara lo mal calificada que estuvo la segunda parte “La venganza de los caídos”, pero no fue así y quizá fue lo que hizo que Michael Bay reiniciara su franquicia en la cuarta parte.

También lee: Linda Hamilton reta al tiempo en "Terminator"

Karate Kid parte III (1989)

La tercera entrega sobre las aventuras del joven Daniel Larusso no fue bien recibida por la crítica en general. La película cuenta con una aprobación del 16% en Rotten Tomatoes basada en 32 reseñas. El consenso indica: "Hay poca inspiración en esta tercera entrega de Karate Kid, la cual recicla la narrativa básica de sus predecesoras pero añade malas actuaciones y una sorprendente cantidad de violencia". Fue la que menos recaudó, al obtener 39 millones de dólares en Estados Unidos contra los 90 y 115 que consiguieron la primera y segunda parte.

"RoboCop 3" (1993)

Esta entrega tuvo varios cambios significativos, por un lado Peter Weller, el protagonista fue sustituído por Robert John Burke como el policía Alex J. Murphy/RoboCop. A esto se le sumó el que con la finalidad de obtener mayor ganancia en taquilla se cambió la clasificación de Adolescentes y Adultos por una para mayores de 13 años, lo cual hizo que perdiera gran parte de la violencia que caracterizaba a la saga. La aceptación de este héroe decayó entrega tras entrega, ya que mientras la primera parte tuvo un 93% de aprobación, la segunda alcanzó apenas un 31% y la tercera un triste 3%.

También lee: Linda Hamilton pensó durante seis semanas si quería regresar como Sarah Connor

"Home Alone 3" (1997)

Otro título que muchos creen fue innecesario hacer, en primera por que se hizo cinco años después de la segunda parte y ya no contaba con la presencia de Macaulay Culkin como el joven Kevin McCallister por lo que la historia cambia. Fue la película más costosa de las tres con un presupuesto de 32 millones de dólares. Tuvo una recepción de 29% con la crítica. Pese a lo mal recibida que estuvo esta entrega, se hicieron dos más, la última en 2012.

"Blade: Trinity" (2004)

Para esta tercera parte ya no se contó con la dirección de Guillermo del Toro, quien había dirigido la segunda parte y fue sustituido por Davis S. Goyer. Fue la que mayor presupuesto tuvo con 65 millones de dólares y la que menos recaudó al registrar 145 mdd en taquilla. La cinta protagonizada por Wesley Snipes y Jessica Biel junto a Ryan Reynolds fue la peor reseñada de las tres al obtener un 23% de aprobación.



al