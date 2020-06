Lo que todos los fan de los super héroes de DC estaban esperando, el primer adelanto de la versión de "Justice League Snyder Cut" ya está recorriendos las redes sociales, al grado de ser ya tendencia.

Así es, la versión larga de la cinta que se estrenara en el 2017 ya está tomando forma y fue el mismo director, Zack Snyder y HBO Max que soltaron un pedacito para mantener el ánimo arriba de los fans.

En dicho avance se ve a Diana Prince (Gal Gadot) en lo que fuera un templo antiguo en la isla de Themyscira, ahí Wonder Woman observa unas pinturas donde se cuenta la historia de Darkseid, el cual aparece en la pared, pero en su versión joven.

"Primer vistazo a JL. Prepárese para más en DC FanDome", escribió el cineasta en su cuenta de Twitter.

First ever sneak peek at JL. Get ready for more at DC FanDome. @hbomax #releasethesnydercut #DCFanDome pic.twitter.com/WIWwFo4Xnt

— Zack Snyder (@ZackSnyder) June 18, 2020