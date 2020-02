Steven Spielberg estaría avergonzado de su hija Mikaela

Hace unos días la hija adoptiva de Steven Spielberg, Mikaela George, reveló en una entrevista al medio The Sun que después de su debut como striper, tenía la intención de incursionar en el cine para adultos.

La mujer de 23 años le hizo llegar su decisión a sus padres por medio de una videollamada, ya que se encuentra a 4 mil kilométros de distancia.

Al inicio, el cineasta y su esposa Kate Capshaw mostraron preocupación, pero comentó que al final le mandaron su apoyo puesto que: "para ellos, la prioridad siempre ha sido mi seguridad", aseguró Mikaela.

También lee: Hija de Steven Spielberg se dedicará al cine porno, quiere ser striper

Sin embargo, un amigo de la familia que habló para el portal "Page six" aseguró que el director de "Ready Player One", no comparten la decisión que ha tomado su la joven.

"Siempre apoyaron a su hija y trataron de comprenderla; pero están avergonzados por su repentina confesión pública y su entrada en el mundo de las trabajadoras sexuales, al igual que sus hermanos", comentó a dicha publicación.

Mikaela está tramitando su licencia para poder desempeñarse como trabajadora sexual en Tennessee, ya que de este modo, podrá trabajar de manera legal.

Siete hijos, dos de relaciones anteriores, tres biológicos y dos adoptados. Así es la familia de Steven Spielberg, pero Mikaela, quien cumplirá 24 años este viernes, es quien confesó su deseo por capitalizar su cuerpo.

También lee: Steven Spielberg renuncia a dirigir "Indiana Jones 5"

"Me harté de trabajar día tras día de un modo que no satisfacía mi alma. Me apetecía hacer este tipo de trabajo, satisfacer a otras personas. Es algo que me hace sentir bien porque no me siento violada", aseguró hace unos días.

Los otros hijos del director suelen mantener un perfil más reservado. Una de las caras más conocidas es la de Sasha Spielberg, quien desde su infancia participó en las películas dirigidas por su padre: actúo en "La terminal", interpretó a una adolescente judía en "Munich", y también estuvo en "Indiana Jones". Pero sus ganas de emprender una carrera fuera de los films de su papá la hicieron dar un giro y por el momento prefiere apostar al cine independiente.

Theo Spielberg fue adoptado por Capshaw y más tarde por el director, cuando ambos se casaron en 1991. Él es el artista musical de la familia: empezó como becario en la revista Rolling Stone y bloguero en The Huffington Post, antes de lanzar algunas de sus canciones.

Sawyer Spielberg y Destry Allyn Spielberg están adentrados en el mundo de la actuación. Sawyer anunció hace unas semanas que interpretará su primer papel protagónico en la pantalla grande en Honeydew, una película de terror. Destry comenzó su trayectoria profesional como modelo e influencer y debutó en el cine hace tres años en un largometraje indie, Mass Hysteria.

También lee: Steven Spielberg y Chris Evans llegan a las novedades de Apple TV

Jessica Capshaw, hija de la esposa de Spielberg, fruto de un matrimonio anterior con el empresario Bob Capshaw, también forma parte de la familia y tiene un vínculo cercano con el director de cine. Al ser la mayor, con 43 años, tiene una carrera más consolidada en la actuación: su papel más relevante fue el de Arizona Robbins en la serie "Grey's Anatomy".

Alejado del séptimo arte, Maz Spielberg, de 34 años, primogénito del cineasta y fruto de su matrimonio con la actriz Amy Irving, trabaja como diseñador de videojuegos para Electronic Arts, empresa conocida por productos como "FIFA", "Los Sims" y "Battlefield".

al