La Fuerza estuvo con ellos durante 42 años: las veteranas estrellas de la saga de Star Wars se reúnen por última vez para el final de la legendaria historia creada por George Lucas en 1977, con la inesperada y conmovedora presencia de la princesa Leia.

Aunque otras películas de "La Guerra de las Galaxias" están en marcha, "El ascenso de Skywalker", que se estrena esta semana en todo el mundo, será una especie de despedida para la infancia de toda una generación.

Y para Anthony Daniels, que interpretó al droide C3PO desde el principio, y Billy Dee Williams, el estafador de buen corazón Lando Calrissian, este noveno y último episodio de la saga Skywalker es una especie de canto de cisne.

Y marcará además la última película de Carrie Fisher --fallecida a los 60 años a finales de 2016-- en el papel que la lanzó a la fama: el de la aguerrida princesa Leia Organa.

Gracias a un innovador reciclaje de tomas filmadas de la más reciente trilogía, la cinta aún gira alrededor de Fisher, tres años después de su muerte.

"La idea de continuar la historia sin Leia no era una opción, y era imposible hacer de ella una versión digital", dijo el director JJ. Abrams en una rueda de prensa en Los Ángeles.

"Y tampoco sería posible, claro está, que otra actriz la interpretara".

La joven princesa idealista de los primeros tiempos --con su singular recogido de cabello en dos moños a cada lado de la cabeza-- es ahora una generala de renombre, que inspira a una nueva generación de héroes de la Resistencia como Rey (Daisy Ridley), enfrentada al Lado Oscuro que lidera su hijo, el siniestro Kylo Ren (Adam Driver).

Para la película, los otros actores, incluida su hija Billie Lourd, filmaron escenas y diálogos que podían vincularse con las tomas ya grabadas por Fisher y que cuidadosamente eran conservadas en los archivos.

"Carrie tuvo un papel fundamental en estos nueve filmes", dijo Kelly Marie Tran, de 30 años, que interpretó a la mecánica de la Resistencia Rose Tico. "¡Creo había muchas ganas de honrarla y estuvo increíble en esta película!".

Los que murieron antes de "El ascenso de Skywalker"

Fisher no es la única integrante del elenco original de la primera trilogía de Star Wars que murió antes de "El ascenso de Skywalker".

Peter Mayhew, el Chewbacca original, fallecido de un ataque al corazón en abril, ya había entregado el testigo de su personaje a Joonas Suotamo, un finlandés de 1,80 metros de altura, desde "El despertar de la fuerza" en 2015 debido a su precario estado de salud.

"Cuando Peter murió el año pasado, me rompió el corazón. Pero me gusta pensar que en esta película, intenté hacerle justicia", dijo Suotamo, quien atribuye a Mayhew el haberle dado a "Chewie" su andar distintivo, no muy humano, que es instantáneamente reconocible en todo el mundo. "Alguien que no haya visto Guerra de las Galaxias, sabe quién es Chewbacca, y de eso es de lo que soy custodio".

Para Williams, volver como el rastrero Lando se sentía casi como entrar en un nuevo papel, pues no se lo esperaba, 36 años después de "El regreso del Jedi".

"Nunca pensé que pasaría. Era algo que ya daba por terminado", dijo sobre su personaje. "Pero cuando recibí la llamada de JJ y nos reunimos, me senté, reí... Fue un regalo maravilloso".

Del mismo modo, Anthony Daniels, que hizo del nervioso C3PO en todas las películas de Star Wars, dijo que la pérdida de sus colegas y el final de las películas le ha permitido reflexionar sobre la escala del fenómeno.

"Es como tener la nariz contra el planeta, no se puede ver lo grande que es", dijo. "Finalmente lo veo casi desde otra perspectiva... ¡Y estoy contento de haber sobrevivido tanto tiempo!".

"El ascenso de Skywalker" apunta a la nostalgia y los episodios pasados. JJ Abrams admitió que ninguna solución fue perfecta para compensar la ausencia de Carrie Fisher, aunque sostuvo que quedó satisfecho con el resultado.

"Si Carrie estuviera con nosotros, ¿hubiéramos hecho las cosas diferentes? Por supuesto", indicó. "Pero tuvimos la oportunidad de tener a Carrie en la película (...) y me gustaría pensar que estaría contenta".

