Marvel lanzó esta madrugada, y por sorpresa, el tráiler de la película "Black Widow", cinta protagonizada por Scarlett Johansson y con la que arranca la muy esperada Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

El film es una precuela sobre el pasado de la agente Natasha Romanoff, y, según explica el portal Espinof, se acerca bastante a una película de espías.

En el tráiler podemos ver a la espía rusa formando una nueva familia junto a personas de su pasado. Hasta el momento se sabe que en la película se narrarán acontecimientos posteriores "Capitán América: Civil War".

“I’m done running from my past.” Watch the new teaser trailer for Marvel Studios’ #BlackWidow, in theaters May 1, 2020. pic.twitter.com/uFtpn3j7OS

— Marvel Entertainment (@Marvel) December 3, 2019