Robert Pattinson se dedicaría al porno si su Batman fracasa

Robert Pattinson continúa preparándose para encarnar a Batman en la trilogía que Matt Reeves tiene entre manos. Pero el actor tiene claro que, a pesar de la reticencia de algunos fans de DC con la elección de Pattinson como el nuevo Caballero Oscuro, siempre hay otras posibilidades en caso de que no consiga convencer a los seguidores del personaje: el porno de autor.

El intérprete, entrevistado por The Guardian, bromeó con la posibilidad de dedicarse a la pornografía, "pero de autor", en el caso de que su rol como Batman no tuviera buena acogida. Un comentario llamativo teniendo en cuenta que, como el propio Pattinson reconoció en una entrevista anterior con Variety, algunos de sus últimos papeles ha tenido escenas de contenido particularmente explícito.

"En las tres o último cuatro películas, he tenido escenas de masturbación. Lo hice en High Life, lo hice en Damsel y The Devill All the Time", recordó el intérprete. Y es que Pattinson protagonizó una secuencia de un particular erotismo en High Life, la psicodélica película de ciencia-ficción de Claire Denis, en la que su personaje se masturbaba en una especie de máquina sexual.

De hecho, en su participación en El faro, la nueva cinta de Robert Eggers, el actor también tiene otra escena de un vívido sueño en la que su personaje tiene alucinaciones sexuales con una sirena. ¿Está preparándose Robert Pattinson para dedicarse al porno de autor en el caso de que su carrera se trunque, tal y como explicó, o ha sido una simple coincidencia en la elección de sus papeles?

De momento, el intérprete continúa su preparación para encarnar a Bruce Wayne en "The Batman". La cinta de Matt Reeves, que llegará a los cines el próximo 25 de junio de 2021, cuenta también en su reparto con Zoe Kravitz, Paul Dano o Jeffrey Wright.

