Rami Malek revela detalles de Safin, el villano de “James Bond: Sin tiempo para morir”

Rami Malek encarnará al villano de "Sin tiempo para morir", la vigésimo quinta película de James Bond.

El filme, dirigido por Cary Joji Fukunaga, será la cuarta y última entrega de la saga en la que Daniel Craig interprete al Agente 007. Y, en su despedida, Bond deberá enfrentarse al que será su enemigo "más peligroso".

Así lo asegura Barbara Broccoli, productora del filme, que en una entrevista a Empire promete que "Bond nunca se ha enfrentado a un villano tan peligroso como Safin", el personaje de Malek. "Realmente es un supervillano. Es el que más ha conseguido meterse bajo la piel de Bond, un sujeto desagradable y cruel", ha recalcado.

El personaje interpretado por el ganador del Oscar a mejor actor por "Bohemian Rhapsody", el biopic de Freddie Mercury, será un enemigo formidable y despiadado que se servirá de la tecnología más puntera para poner en jaque a 007. Además, y cumpliendo la condición que puso el propio Malek para aceptar el papel, este villano es un terrorista, pero sus motivaciones no son de origen religioso o fundamentalista.

"Es un gran personaje y estoy muy emocionado. Es algo que discutí con Cary. Le dije: 'No podemos identificarlo con ningún acto de terrorismo que refleje una ideología o una religión. Eso no es algo que a lo que accedería, así que si esa es la razón por la que soy tu elección, entonces no cuentes conmigo'. Pero definitivamente esa no era su visión. Así que es un terrorista muy diferente", confesó el actor de origen egipcio, que buscaba así evitar caer en estereotipos.

Por contra, parece que finamente las motivaciones que tendrá Safin para lanzar su ataque será un ecologismo radical que es capaz de llevar hasta sus últimas consecuencias.

La sinopsis oficial del filme es la siguiente: "Bond se ha retirado del servicio activo y disfruta de una vida tranquila en Jamaica. Pero la calma solo dura hasta que su viejo amigo Felix Leiter, de la CIA, le pide ayuda. Deben rescatar a un científico que ha sido secuestrado y la misión acaba siendo mucho más peligrosa de lo que parecía en un principio, lo que lleva a Bond a perseguir a un misterioso villano armado con una nueva y peligrosa tecnología".

Ralph Fiennes, Lea Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, y Jeffrey Wright. El regreso de Seydoux es el más sorprendente ya que es la primera vez que una chica Bond repite en dos películas. El regreso de Wright también es sorprendente, ya que no estuvo ni en "Casino Royale" ni en "Quantum of Solace".

Entre las nuevas incorporaciones, además de Rami Malek, se encuentran Dali Benssalah (Nox), Billy Magnussen (Nochhe de juegos), David Dencik (El topo), Lashanna Lynch (Capitana Marvel) y la hispanocubana Ana de Armas (Blade Runner 2049), en un papel que aún no ha sido revelado. "Sin tiempo para morir" tiene previsto su estreno en cines el 2 de abril de 2020.

