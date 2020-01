Premios SAG 2020: Conoce a los ganadores

La noche es de emociones y los famosos las traen a flor de piel, ya que la entrega 26 de los premios Screen Actors Guild Awards (SAG 2020) dio inicio y los primeros en llevarse a su casa el galardón fueron las series de comedia.

Tony Shahloub se coronó por su actuación en "The Marvelous Mrs Maisel" mientras que su contraparte Phoebe Waller-Bridge por "Fleabag" fue la reina de la risa. The Marvelous Mrs. Maisel fue la serie comedia quien se llevó la estatuilla, según el sindicato de actores.



Tony Shahloub. Foto: AFP

Laura Dern fue reconocida como la mejor actriz de reparto por "Marriage Story" y dejó atrás a personalidades como Margot Robbe, Scarlett Johansson, Jennifer Lopez y Nicole Kidman.

El mejor actor de reparto en esta ocasión fue para Brad Pitt por su actuación en la cinta de Quentin Tarantino, "Había una vez... En Hollywood". El actor subió al escenario y empezó con una broma.

"Tengo que añadir esto a mi perfil de Tinder. Vi todo, los vi a todos y su trabajo es espectacular así que gracias... Algunos proyectos funcionan, otros no, sólo sigue con el siguiente y sigue contando historias", finalizó el histrión que acaparó las miradas.



Brad Pitt. Foto: AFP

Y aunque no fue una sorpresa, Michelle Williams ya lleva tres premios en esta temporada y el último de la cuenta fue el que le otrogó el sindicato de actores como Mejor Actriz de serie limitada.

Entre los reconocimientos se hizo una proyección del cine de superhéroes que en está década ha ido acaparando territorio en las salas de cine.

La mejor Actriz en Drama para televisión fue para Jennifer Aniston, quien fue una de las grandes sorpresas, para todos y para ella misma, quien tras recibir el premio SAG 2020 inició su discurso con un "¿qué?".

Aniston y su "The Morning Show" dejó atrás a Helena Bonham Carter, Olivia Colman, Jodie Comer y Elisabeth Moss. La actriz quien tocara la fama con la serie "Friends" hizo un recuento de sus inicios y agradeció a todas las personas que le han acompañado durante su carrera.



Jennifer Aniston. Foto: AFP

Leonardo DiCaprio fue el encargado de presentar el homenaje que le hizo el sindicato en su premiación a Robert De Niro, y fue el actor de "Había una vez... En Hollywood" quien aseguró que su padre le decía que si él quería llegar a ser buen histrión, tenía que ver las películas de De Niro.

Actores y actrices se pusieron de pie y le regalaron una merecida ovación al ver a quien llevara a la cima cintas como "Toro Salvaje", "Taxi Driver", "El Padrino II" entre otras más. Su última actuación está siendo reconocida en "El Irlandés" de Martin Scorsese y que lo acompañan Al Pacino y Joe Pesci.

Robert De Niro, you are a once in a lifetime human. A huge congratulations for being the recipient of the Lifetime Achievement Award! We are so thankful for you #sagawards pic.twitter.com/9RCpSn0vIk — SAG Awards® (@SAGawards) January 20, 2020

Lo que podría ser su último premio por "Game of Thrones", Peter Dinklag se llevo el premio a Mejor Actor Serie Drama.

Fuera del aire, "The Avengers: Endgame" recibió el galardón de la categoría "Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture", imponiéndose a filmes como "Once Upon a Time in Hollywood", "Joker", "The Irishman" y "Ford v Ferrari".

La cinta logró que el galardón le fuera entregado, por segundo año consecutivo, a Marvel Studios, esto después de que "Black Panther" recibiera el reconocimiento en la edición número 25.

Los equipos de dobles y acrobacias en filmes de superhéroes también fueron reconocidos en 2017 por "Wonder Woman" y en 2008 por "The Dark Knight", ambas cintas creadas a partir de personajes de DC Comics.

Como Elenco de Serie de Drama para televisión la sorpresa fue para "The Crown" la cual estuvo nominada con Big Little Lies, Game of Thrones, The Handmaid’s Tale y "Stranger Things".

El más sorprendido por ganar como Mejor Actor miniserie fue el propio Sam Rockwell que su trabajo fue reconocido por "Fosse/Verdon".

LISTA DE GANADORES:

Mejor Elenco

Bombshell

The Irishman

Jojo Rabbit

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite



Mejor actriz

Scarlett Johansson - Marriage Story

Cynthia Erivo - Harriet

Lupita Nyong’o - Us

Renée Zellweger - Judy

Charlize Theron - Bombshell

Mejor actor

Leonardo DiCaprio - Once Upon a Time in Hollywood

Adam Driver - Marriage Story

Christian Bale - Ford vs Ferrari

Taron Egerton - Rocketman

Joaquin Phoenix - Joker

Mejor actriz de reparto

Margot Robbe - Bombshell

Scarlett Johansson - Jojo Rabbit

Jennifer Lopez - Hustlers

Laura Dern - Marriage Story (Ganadora)

Nicole Kidman - Bombshell



Mejor actor de reparto

Brad Pitt - Once Upon a Time in Hollywood (Ganador)

Al Pacino - The Irishman

Tom Hanks - A Beautiful Day in the Neighborhood

Jamie Foxx - Just Mercy

Joe Pesci - The Irishman



Elenco de dobles de riesgo

Joker

Once Upon a Time in Hollywood

Avengers: Endgame

Ford vs Ferrari

The Irishman



CATEGORÍAS TELEVISIÓN

Actor miniserie

Mahershala Ali - True Detective

Russell Crowe - The Loudest Voice

Jared Harris - Chernobyl

Jharrel Jerome - When They See Us

Sam Rockwell - Fosse/Verdon (Ganador)

Actriz miniserie

Toni Collette - Unbelievable

Joey King - The Act

Emily Watson - Chernobyl

Michelle Williams - Fosse/Verdon (Ganadora)

Actor serie de drama

Sterling K. Brown - This Is Us

Steve Carell - The Morning Show

Billy Crudup - The Morning Show

Peter Dinklage - Game of Thrones (Ganador)

David Harbour - Stranger Things



Actriz serie de drama

Jennifer Aniston - The Morning Show (Ganadora)

Helena Bonham Carter - The Crown

Olivia Colman - The Crown

Jodie Comer - Killing Eve

Elisabeth Moss - The Handmaid’s Tale



Actor serie de comedia

Alan Arkin - The Kominsky Method

Michael Douglas - The Kominsky Method

Bill Hader - Barry

Andrew Scott - Fleabag

Tony Shalhoub - The Marvelous Mrs. Maisel (Ganador)



Actriz serie comedia

Christina Applegate - Dead to Me

Alex Borstein - The Marvelous Mrs. Maisel

Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs. Maisel

Catherine O’Hara - Schitt’s Creek

Phoebe Waller-Bridge - Fleabag (Ganadora)



Elenco serie de drama

Big Little Lies

The Crown (Ganadora)

Game of Thrones

The Handmaid’s Tale

Stranger Things



Elenco serie comedia

Barry

Fleabag

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel (Ganador)

Schitt’s Creek

Elenco de dobles

Game of Thrones

GLOW

Stranger Things

The Walking Dead

Watchmen

