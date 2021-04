En los últimos meses el talento actoral de Chadwick Boseman ha hecho historia dentro de las entregas de premios. De manera póstuma el actor ha recibido galardones como Mejor actor en certámenes como los Critics' Choice Awards, Golden Globes, SAG Awards, entre otros, gracias a su trabajo en la cinta "La madre del blues".

Boseman podría repetir el triunfo en los Oscar este domingo y convertirse en el tercer actor en conseguirlo (el segundo como Mejor actor) luego de su fallecimiento.

En 2008 Heath Ledger fue honrado de forma póstuma como actor de reparto por "El caballero de la noche" mientras que en 1976 fue para Peter Finch como Mejor actor por "Network".

Y es que el talento de Boseman a sus 43 años ya estaba más que confirmado.

El protagonista de la cinta "Black Panther" ( "Pantera Negra") está acreditado en el sitio especializado IMDB en 34 producciones como actor siendo su última película precisamente por la que aspira al Oscar.

Nacido en Anderson, Carolina del sur el 29 de noviembre de 1976 murió en Los Ángeles el 28 de agosto del 2020 de cáncer de colon y luego de una lucha que llevó en privado contra la enfermedad diagnosticada por primera vez en 2016.

Aunque se había casado un en 2019 con Taylor Simone Ledward (su novia desde 2015) no tuvo hijos.

"Fue un honor para su carrera dar vida al rey T'Challa en Pantera Negra", dijo su familia al momento de su muerte en un comunicado.

Pero el trabajo de Boseman es más que como el superhéroe de Wakanda de "Black Panther" (una de las cintas de superhéroes más exitosas y aplaudidas por la crítica).

Si bien comenzó su carrera con apariciones en series como "La ley y el orden" también protagonizó filmes honrando a la comunidad afroamericana como "42" (2013) sobre la vida del primer jugador de beisbol negro que llegó a las ligas mayores, Jackie Robinson.

Un año después protagonizó "Get on Up" (2014) dando vida al padrino del soul, James Brown. Mientras que en 2017 en "Marshal", interpretó a Thurgood Marshall, primer Juez afroestadounidense de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Entre sus últimos trabajos estuvieron "Da 5 bloods" de 2020 y dirigida por Spike Lee y un año antes "21 bridges".



Oportunidad para Chadwick Boseman

El fallecido Chadwick Boseman y Viola Davis ("La madre del blues"), Daniel Kaluuya ("Judas y el Mesías negro") y el surcoreano Youn Yuh-jung ("Minari") tienen buenas posibilidades de ganar el domingo entre los actores. En cuanto a Chloé Zhao, nacida en China, es favorita al Oscar al mejor director con "Nomadland".

La campaña #OscarsSoWhite se lanzó en enero de 2015 en las redes sociales para denunciar la abrumadora mayoría de candidatos blancos premiados ese año por una Academia compuesta principalmente por hombres mayores anglosajones.

Bajo presión, la Academia reconoció en 2016 que sus 6 mil miembros en ese momento eran 93% blancos y 76% hombres, con una edad promedio de 63 años. Y anunció a continuación que se proponía duplicar el número de mujeres y miembros de orígenes diversos para 2020.

La apuesta se materializó en el verano boreal pasado, y los profesionales que votan a los Oscar ahora suman alrededor del 33% de mujeres y el 19% de miembros de "minorías subrepresentadas" (1.787 en total).

"Tomó algunos años para afianzarse, pero hay muchas razones para esperar que el cambio sea (...) no una ocurrencia única", escribió Barnes.

A #OscarsSoWhite le siguieron los movimientos exigiendo el reconocimiento de la mujer en todas las profesiones cinematográficas, delante y detrás de la cámara, impulsados por las revelaciones del caso Weinstein.

"Todo esto realmente sacudió el árbol. Y este año por primera vez, debido a que el Covid-19 retrasó la programación de grandes producciones, dejó una suerte de campo abierto", analiza Sasha Stone, fundadora de los Awards Daily, un sitio especializado en la industria que ha examinado premios cinematográficos desde 1999.

"Pero resulta que muchas de estas películas fueron hechas por cineastas de color y mujeres", dice a la AFP.

Ello, junto con los cines cerrados y los espectadores reducidos al streaming de películas en casa, "fue la combinación perfecta".

"Estaban las películas, la comunidad cinematográfica y podían hacer lo que quisieran sin tener que preocuparse por la taquilla", añade Stone.

El auge alcanzado por el video a demanda durante la pandemia "ciertamente colaboró" porque "se ha observado que la diversidad en televisión ha aumentado mucho más rápido que en el cine", confirma Darnell Hunt, sociólogo especializado en la representación de minorías en los medios de la UCLA de Los Ángeles.

El éxito del streaming "ha ayudado a traer a la Academia una gama mucho más variada de películas de lo que están acostumbrados a ver y eso se ha traducido en las nominaciones", sostiene Hunt, quien dirige cada año desde 2014 un estudio sobre la diversidad en Hollywood.

Para él como para Stone, los progresos realizados por la Academia sin duda no serán tan espectaculares en los próximos años, aunque Hunt "no imagina que pueda volver a lo de antes".

"Las señales apuntan en la dirección correcta, la Academia sigue siendo más diversa y ha introducido nuevos criterios para la categoría de mejor largometraje" que debe fortalecer a partir de 2022 la presencia de mujeres, minorías étnicas, y de la comunidad LGBTQ, tanto en la pantalla como detrás de ella.

¿Será esto suficiente para cambiar a Hollywood en su conjunto? Stone espera que así sea, y señala que premios como los Oscar están cada vez más separados de la taquilla "porque se han convertido en un nicho".

Sin embargo, según ella, la industria del cine busca sobre todo "ganar dinero". Por lo cual, "si los directores masculinos ganan más, seguirán siendo contratados. Y si los actores blancos ganan más dinero, seguirán siendo contratados", dijo.

Hollywood "quiere ganar dinero pero también quiere tener una buena imagen y los Oscar le ayudan con eso. Es como McDonald's: venden Big Macs en todo el mundo pero tienen esa ensalada que hace que parezca que se preocupan por la salud".

"Eso es lo que los Oscar son para Hollywood: la ensalada".

