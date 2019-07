Oliver Stone publicará sus memorias en 2020

Oliver Stone tiene recuerdos que contar, y no todos son felices.

Houghton Mifflin Harcourt anunció el lunes que adquirió un libro de memorias del cineasta ganador del Oscar cuya publicación está prevista para el otoño boreal del 2020.

Stone es conocido por películas provocadoras como "Platoon" (“Pelotón”), ''JFK" y "Born On the Fourth of July" (“Nacido el cuatro de julio”). Según la editorial, se centrará en sus años mozos, incluyendo su periodo en Vietnam.

Stone, quien ganó un Premio de la Academia antes de cumplir 35 años, también relatará sus "indulgencias excesivas derivadas del éxito de juventud". El director ha reconocido un historial de drogas y alcohol y ha estado casado en tres ocasiones.

Stone, de 72 años, dijo en un comunicado que ha estado revaluando su vida y decidió que todos los recuerdos deben ser valorados, sean "placenteros o no".

nrv