Netflix y Amazon deben respetar al cine: Luc Dardenne

Luc Dardenne, considerado Mejor Director en el pasado Festival Internacional de Cine de Cannes por "El joven Ahmed", considera que las plataformas digitales como Netflix y Amazon, deben respetar al cine.



"Deben aceptar que, cronológicamente, las películas lleguen primero a salas", dice



Agrega que a las plataformas hay que hacerles entender que el cine es, en primer lugar, verse en cine; es darle su importancia, ahí se platica con alguien, se comenta, es como ver por segunda ocasión la historia, incluso no estando de acuerdo.



"Hay plataformas que quieren que la gente se quede en su casa, que no vaya al cine y eso me parece peligroso; es como ir a bailar, ir a jugar futbol, es ir al encuentro de los demás, hay que conservar eso", considera.



Dardenne ofreció esta tarde una conferencia en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, para presentar "El joven Ahmed", que inaugura el certamen.



La cinta sigue a un joven fanático que intenta asesinar a una persona por una mala interpretaciòn del Corán.



"Lo que queríamos era mostrar de qué manera alguien puede salirse del fanatismo religioso, no cómo entra en él. Creo que todos los fanáticos son peligrosos, sean cuales sean, juzgan a los demás a partir de su verdad y se vuelven sordos, aunque en el fondo quieren el bien en los demás", expresa.



Dardenne adelantó que producirá el filme de una directora rumana, que abordará la violencia a la mujer, a rodarse en México.

nrv