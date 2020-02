Al mundo de la lucha libre le faltaba algo: monstruos gigantes y súper atletas compitiendo por ser el mejor.

Esa es la premisa de la cinta “Monstermanía”, que llegará a la pantalla grande a mediados de 2021 y cuyo trailer se estrenó hoy.

Con las voces de los comediantes Terry Crews (“White chicks”) y Will Arnett (“BoJack Horseman”) en su idioma original, el largometraje de Paramount Pictures está basado en la novela gráfica de Rob Harrell “Monster on the hill y presenta un mundo en el que el deporte de la lucha libre tiene monstruos atletas que son entrenados por humanos.

Se trata de una cinta realizada en asociación con la WWE Studios, empresa creada por la World Wrestling Entertainment, Inc. dedicada al entretenimiento deportivo.

nrv