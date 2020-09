Michel Franco gana Gran Premio del Jurado de Venecia por la cinta "Nuevo orden"

El cineasta mexicano Michel Franco ganó el León de Plata Gran Premio del Jurado del 77 Festival de Venecia por su película "Nuevo orden".

“Viva México y sigan apoyándonos en el país para llevar buenas noticias... muero ya por presentarla en México”, expresó al recibir el galardón.

La película "Nomadland", de Chloé Zhao, y protagonizada por Frances MacDormand, ganó hoy el León de Oro a la mejor película.

¿Cómo es vivir un festival de cine dentro de la nueva normalidad? Para Michel Franco, la Bienale ha sido ágil y de buenas noticias, pues eligió la música de Los Ángeles Azules para su premier y ayer el Jurado Joven le otorgó el Leoncino de Oro, uno de los premios paralelos más codiciados.

En Venecia, primer certamen presencial dentro de la pandemia provocada por el Covid-19, el realizador mexicano está compitiendo con "Nuevo orden", su más reciente filme.

Tapabocas por donde sea y protocolos estrictos sanitarios para ver la historia distópica (palabra que hace alusión a lo negativo en una sociedad) que se centra en una boda de familia rica, mientras en la calle hay levantamientos sociales por la desigualdad existente.

“Es la cinta correcta para este año, la circunstancia en que se presenta sabe a distopía, justamente la nueva normalidad es compatible, pero no por eso hay menos euforia”, dice vía telefónica.

A la ciudad italiana acudió con su elenco encabezado por Naian González Norvind, Mónica del Carmen, Diego Boneta y Darío Yazbek, además de la productora Cristina Velasco Lozano.

Franco, asistente frencuente a Cannes, donde ha ganado con cintas como "Después de Lucía" y "Las hijas de Abril", ha podido ver cine en cines, algo que no pasaba hace casi medio año por la contingencia sanitaria.

“Muchas cosas funcionan mejor; por ejemplo, el boleto lo tienes en tu celular, es personalizado y todo es más eficiente, todo empieza en tiempo; es un festival que ha tenido menos alfombras rojas y actores de Hollywood, pero con buena programación”.

La noche fue larga tras la premier de su nueva cinta el jueves. El público aplaudió durante toda la proyección de los críticos y las personas que se le acercaron, lo felicitaron. Después vino la cena y el festejo con el equipo.

La música de Los Ángeles Azules fue el fondo para la alfombra roja. Él mismo eligió las canciones, derecho que dan los festivales.

“La película empieza con la boda y yo quería música tipo de ellos, que sonara a boda mexicana”.

La mañana de ayer recibió la noticia que el Jurado Joven del certamen le otorgó el Leoncino de Oro. Esta tarde, tiempo de México, sabrá si obtiene otro galardón por parte de la Mostra.

“Nunca hay que pensar en premios porque te decepcionas si no suceden; yo estoy ya contento por ver cómo nos fue y escucho que a la película la consideran atrevida y fuerte, dicen que es mi película más comercial y de tema más universal”.

Tras Venecia, Franco va al Festival de San Sebastián, donde "Nuevo orden" es parte de la sección no competitiva Perlas y él, será jurado de la oficial.

Los ganadores em Venecia

Este es el palmarés completo del jurado, presidido por cate Blanchett, en su principal sección competitiva.

Selección oficial

León de Oro: "Nomadland", de Chloé Zhao.

León de Plata al mejor director: Kiyoshi Kurosawa, por "Wife of a Spy".

León de Plata Gran Premio del Jurado: "Nuevo orden", de Michel Franco.

Premio Especial del Jurado: "Dear Comrades", de Andréi Konchalovsky.

Premio al mejor guion: Chaitanya Tamhane, por "The Disciple".

Copa Volpi a la mejor actriz: Vanessa Kirby, por "Pieces of a Woman".

Copa Volpi al mejor actor: Pierfrancesco Favino, por "Padrenostro".

Premio Marcello Mastroianni al mejor intérprete emergente: Rouhollah Zamani, por "Sun Children".



Horizontes

Mejor filme: "The Wasteland", de Ahmad Bahrami.

Mejor dirección: Pietro Castellitto, por "I predatori".

Premio especial del jurado: "Listen", de Ana Rocha de Sousa.

Mejor interpretación femenina: Khansa Batma, por "Zanka Contact".

Mejor interpretación masculina: Yahya Mahayni, por "The Man Who Sold His Skin".

Mejor guion: Lav Diaz, por "Lahi, Hayop".

Mejor cortometraje: "Entre tú y Milagros", de Mariana Saffon.

Otros premios

Premio Luigi di Laurentiis a la mejor ópera prima: "Listen", de Ana Rocha de Sousa.

Premio a la mejor película de realidad virtual: "The Hangman at home. An immersive single user experience", de Michelle y Uri Kranot.

Premio a la mejor experiencia en realidad virtual: "Finding Pandora X", de Liira Benzing.

Premio a la mejor historia de realidad virtual: "Killing a superstar", de Fan Fan.

*Con informaciónde César Huerta

