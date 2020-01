La actriz australiana Margot Robbie insinuó que su nueva película de acción liderada por mujeres "Birds of Prey" (Aves de Presa) podría ser la primera de una serie de filmes, mientras vuelve a interpretar el papel de la antiheroína de cómic Harley Quinn en el que ha dicho es un proyecto que le apasiona.

Robbie, de 29 años, quien ha sido nominada este año a dos premios BAFTA y a un Oscar, estuvo en la alfombra roja del estreno mundial de "Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn" el miércoles en Londres.

La actriz presentó la idea de una película de acción de superhéroes liderada por mujeres a Warner Bros, pero también la produjo y llevó a Harley Quinn, un personaje de las historias de Batman creado por DC Comics, al centro de la escena.

Consultada sobre si "Birds of Prey" era la primera de una serie de presentaciones de Quinn y los demás personajes femeninos, entre ellos Mary Elizabeth Winstead como Huntress y Jurnee Smollett-Bell como Black Canary, Robbie no lo descartó.

"Por supuesto tengo grandes deseos para muchas cosas que podríamos hacer en el universo DC (DC Comics), pero no, nada oficial", dijo cuando se le preguntó si "Birds of Prey" era el primero de una serie.

La experiencia fue genial, agregó.

"Me encanta actuar, me encanta producir y en esta instancia hacer ambas cosas al mismo tiempo sentí que sí, que funcionó muy bien porque había personas increíbles a mi alrededor", contó.

En la película, Harley Quinn, a quien Robbie interpretó en la película de 2016 "Suicide Squad", cuenta lo que sucede después de romper con Joker y descubre que muchas personas tienen reclamos que hacerle y la quieren muerta, entre ellas el supervillano Máscara Negra, interpretado por Ewan McGregor.

Con un top corto de plumas negras, una larga falda negra y guantes rosa brillante en la alfombra roja, Robbie dijo que estaba ansiosa por ver las reacciones del público.

"Estoy increíblemente orgullosa e increíblemente nerviosa, nunca sabes cómo va a ir", dijo cuando le preguntaron cómo se sentía.

La película está dirigida por Cathy Yan y será estrenada a principios de febrero.

