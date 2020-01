"Los Nuevos Mutantes" lanzan nuevo tráiler después de dos años

Ha pasado ya mucho tiempo desde que "The New Mutants" ("Los Nuevos Mutantes", en español), el spin-off de los X-Men, habrían de llegar al cine y muestra de ello es que su primer teaser trailer salió el 13 de octubre de 2017, pero ahora 20th Century Fox, en asociación con Marvel Entertainment, ha difundido un nuevo material en el que se asegura que en abril los amantes de estos súper humanos podrán ver su regreso a la pantalla grande.

De acuerdo con la descripción del video la cinta es un thriller de terror original ambientado en un hospital aislado donde unos jóvenes mutantes son internados para seguir su estado psiquiátrico.

Sin embargo comienzan a ocurrir hechos extraños que pondrán a prueba sus habilidades mutantes y su amistad para poder salir de ese lugar con vida.

Será el 3 de abril cuando "The New Mutants", dirigida por Josh Boone, llegue a la pantalla grande con las actuaciones de Maisie Williams ("Game of Thrones"), Anya Taylor-Joy ("Split", "The Witch"), Charlie Heaton ("Stranger Things"), Alice Braga ("I am Legend"), Blu Hunt ("Another Life") y Henry Zaga ("Trinkets").

En el clip se pueden ver algunos de los aspectos oscuros de la cinta así como los peligros a los que tendrán que sobrevivir los jóvenes mutantes en esta entrega que expande el universo de los jóvenes mutantes que llegaron a la pantalla grande en julio de 2000 con las actuaciones de Patrick Stewart, Ian McKellen y Hugh Jackman.

Gritos, sacrificios y demostraciones de los poderes de los nuevos mutantes son sorpresas que este nuevo tráiler revela, a comparaci{on de su clip predecesor en el que se guardaron muchos detalles sobre el filme, lo que significa la combinación del género del terror con los súper héroes.

