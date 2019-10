"Joker": La incómoda broma de Joaquin Phoenix

Parece que al "Joker" de Todd Phillips le va a rodear la polémica sí o sí. Desde su victoria en el Festival de Venecia, en la que se alzó con el León de Oro, la cinta protagonizada por Joaquin Phoenix se ha convertido en una de las firmes candidatas al Oscar de esta temporada. Ahora bien, parece que el actor tuvo unos cuantos problemas en el rodaje.

El intérprete, que podría ganar su primer Oscar por su entregada actuación en la cinta, acudió al programa de Jimmy Kimmel, en el que habló cómo preparó el personaje y de lo intenso que ha sido ser el Némesis de Batman. Ahora bien, lo que Phoenix no esperaba era que el presentador fuese a sacar un vídeo del rodaje en el que el artista tiene una acalorada discusión con un miembro de la producción.

"No, mira, ese susurro constante... simplemente cierra el pico. Estoy intentando encontrar algo real", puede escucharse decir al actor, para después proferir un montón de improperios (que el vídeo censura con pitidos) y, finalmente, ver Phoenix disculpándose. "Lo siento. No es nada grave, no lo sé. Bueno, en realidad sí", dice el intérprete, mimetizado completamente en la locura del Joker (puede verse en el clip del programa a partir del minuto 08:26).

Aunque la cereza del pastel es cuando el actor reivindica el talento de Cher, después de que alguien del equipo le comparara con la diva. "Bueno, tú comenzaste con el jodido tema de Cher, Larry. Encima ni siquiera es un insulto. Cher, ¿en serio? Es cantante, actriz, bailarina y un icono de la moda, ¿cómo va a ser eso un jodido insulto?", dice Phoenix para después seguir lanzando palabras malsonantes (que siguen estando censuradas).

Tras el vídeo, el actor se quedaba sin palabras. Le explicó a Kimmel que Larry era el director de fotografía (Lawrence Sher) y que se sintió avergonzado por lo que el público había visto. "A veces las películas se vuelven muy intensas, porque hay mucha gente en un espacio reducido y buscas algo de aire. Puedes sentir esa intensidad, aunque ese vídeo era privado", explica.



TODO ERA UNA 'BROMA'

Aunque la situación parecía incómoda, los espectadores más sagaces dudaron que "la filtración" fuese real. El motivo: se trata de un vídeo promocionado por Warner y el estudio no se arriesgaría con publicidad negativa, dada la polémica surgida sobre la violencia explícita que tiene el filme.

Después de que ese "incidente" se comentase en redes sociales y medios de comunicación, el publicista de Joaquin Phoenix reveló en un comunicado que publicó Entertainment Weekly que, efectivamente, dicha escena de conflictos era "una broma" orquestada por el actor.

No es la primera vez que el protagonista de "The Master" y "Her" hace algo así, en 2009 utilizó un truco similar durante el rodaje del falso documental "I'm Still Here", dirigido por su excuñado Casey Affleck, al ofrecer una entrevista de dudosa calidad a David Letterman.

Un año después, Phoenix acudió al programa para disculparse. Una situación que se repite ahora, aunque esta vez sí tiene más sentido, dado que sería una broma muy propia del Joker. La película de Todd Phillips llega a los cines este 4 de octubre.



