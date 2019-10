La etapa de Hugh Jackman interpretando a Wolverine terminó en 2017 con Logan. Después de esta película, el actor afirmó que no volvería a dar vida al personaje, lo que hizo que surgieran -y continúen- los comentarios de que Disney busca a un nuevo intérprete para el personaje. Sin embargo, el actor no ha podido resistirse a revivir al mutante una última vez... para un fan.

Durante una representación en Ciudad de México del espectáculo "The Man, The Music, The Show", donde el actor canta en directo algunos de los temas de la película "El gran showman", un fan le pidió un selfie y la respuesta del intérprete no pudo ser más épica.

Al darse cuenta de que el chico llevaba una camiseta de Wolverine, Jackman decidió hacer algo especial para él. No solo le chocó la mano en repetidas ocasiones, sino que hizo la mítica pose con la que su personaje despliega las garras antes de lanzarse al combate.

Como era de esperar, el fan no pudo contener la emoción y comenzó a dar saltos y a gritar. Jackman acabó agachándose para abrazar a su efusivo seguidor, convirtiéndose este en la envidia de todo el público.



Hugh Jackman is a cool dude. pic.twitter.com/D8qgYjbak3 — Abdullah Al Zadjali (@Zadjali_OIIIIIO) October 21, 2019

Tras abandonar al mutante, el actor ha combinado sus actuaciones en directo con participaciones en una variada gama de géneros que van desde el drama político, con la película "Bad Education", hasta la animación infantil con "Mr. Link: El origen perdido".

Su próximo proyecto será "Reminiscence", un filme que mezcla los géneros romántico y de ciencia ficción bajo la dirección de Lisa Joy.

