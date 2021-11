"Hope Soledad" llega a Morelia

A Yolanda Cruz siempre le interesó la pereginación que miles de personas realizan a Juquila, Oaxaca, por un camino tortuoso, pero bonito, por lo que un día quiso hacer una película sobre ello.



Quería un documental, pero no sabía cómo abordarla con respeto, pues siendo ella misma oaxaqueña, sabe la importancia simbólica del evento.



Así que comenzó a escribir el guion de "Hope Soledad", filme que compite en el Festival Internacional de Cine de Morelia, en su sección oficial.



En la historia existe una chica universitaria, llamada Hope y radicada en EU, regresa al pueblo de su madre y en el camino se encuentra con Soledad, una mujer que sufre la muerte de su amante, mientras su marido está en el País del Norte.



Juntas las dos caminan al lado de los peregrinos, buscando aliviar su dolor personal.



"La soledad se vuelve más fácil, o puede aceptarse, cuando se está en grupo", reflexiona Cruz.



"Hope surge de mi experiencia y de muchos jóvenes que no tienen conexión con el lugar de su familia y al regresar no hay nadie, no se tiene apoyo, poco se habla de ese miedo que se experimenta", comenta la directora.



Frida Cruz y Karen Daneida son las protagonistas del largometraje rodado durante una peregrinación real. Los personajes secundarios que van apareciendo son interpretadas por mujeres y hombres que la realizadora fue conociendo durante sus visitas previas.



"Una noche, mientras los peregrinos dormían, nosotros nos fuimos al hotel y cuando fuimos a donde estaba, ya se habían ido. Ya saliendo del lugar nos topamos con otros que llegaban y nos regresamos, así se iba a haciendo", detalla.



Karen recuerda que su ingreso al proyecto fue en horas: Yolanda le preguntó si quería entrar y, al recibir un día, de inmediato respondió que comenzaba dos días después.



"Vengo del teatro y ahí es construir con todas las posibilidades, aquí era de manera intuitiva, se hacía como un documental y ahí entendí que debía construir al ir habitando esos lugares. A la gente que íbamos encontrando en el camino, era tomar su energía", recuerda.

mafa