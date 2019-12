"Ghostbusters: Afterlife" revela su tráiler oficial

Sony Pictures sorprendió a todos tras difundir el primer tráiler oficial de la secuela de “Cazafantasmas” llamada “Ghostbusters: Afterlife”, que es dirigida por Jason Reitman, hijo del director de la cinta original Ivan Reitman, quien regresa como productor.

En el avance podemos ver a Callie (Carrie Coon) y sus hijos, Phoebe (Mckenna Grace) y Trevor (Finn Wolfhard), llegando a un antiguo pueblo. Mientras se adaptan a su nueva vida descubren una conexión con los cazafantasmas originales y el secreto que su abuelo dejó atrás.

También lee: Confirman que "Cazafantasmas 3" contará con Bill Murray, Dan Aykroyd y Ernie Hudson

La propiedad del abuelo está llena de reliquias polvorientas de una época pasada, entre ellas una ambulancia que sirve de transporte, así como los uniformes y los dispositivos para atrapar fantasmas.

En el avance también vemos a Paul Rudd, quien interpreta al Señor Grooberson, un profesor de la escuela del pueblo que aún recuerda los eventos que sucedieron en Nueva York cuando él era pequeño y quien se unirá a Phoebe y Trevor para develar el misterio.

También lee: Paul Rudd cambia a los "Avengers" por "Los Cazafantasmas"

La película está protagonizada por Paul Rudd (Ant-Man), Finn Wolfhard (Stranger Things), Carrie Coon (The Leftovers) y Mackenna Grace (The Haunting of Hill House), entre otros.

nrv