Feratum convoca a la realización de cortos en pueblos de Michoacán

Feratum, festival dedicado al cine de horror, fantasía y ciencia ficción, alza la mano desde su tumba para anunciar la creación de un rally de cortometraje en los pueblos mágicos michoacanos.

El proyecto, cuya convocatoria ha sido lanzada esta semana, consiste en elegir cinco historias de género, para filmarse en lugares como Tlalpujahua, sede del certamen y Patzcuaro, y luego quedarse en la plataforma de Cinépolis Click.

Los cortos serían estrenados en la edición 2020 de Feratum, que tentativamente y dependiendo de las condiciones que deje la contingencia sanitaria del Covid-19, se realizaría en los primeros días de octubre.

Miguel Ángel Marín, director del evento cinematográfico, señala que es una iniciativa en conjunto con la Secretaría de Turismo michoacano.

"La convocatoria está abierta para todos los cineastas del pais, el corto es una buena forma de aprendizaje; son historias de seis minutos que se filmarían en cinco pueblos mágicos michoacanos que tienen cosas en común como iglesias y panteones.

"La idea es que sea en cinco pueblos y si hay ganadores que se ponen en un mismo pueblo, quizá producir dos, pero ver si su historia puede adaptarse en otro", indica Marín.

Este es el retorno de Feratum a la escena competitiva luego de que el año pasado, por falta de recursos, se limitó a una pequeña muestra dentro de un cinetransformer.

Para la edición 2020 ya también se lanzó la convocatoria enfocada en sus secciones oficiales, pero dependiendo las recomendaciones sanitarias que existan en su momento, Feratum sería presencial u online.

"O quizá un híbrido entre ambas", subraya Marín, "pero de que este año hay festival, hay".

"Inevitablemente tenemos que bajar mucho nuestros presupuestos dado que también es menor el gasto que se hace porque mucha gente no va a ir, no sabemos que gente pueda venir para esas fechas, pero seguramente no toda va a poder. Estanos pensando que es más sencillo en términos de producción. En principio gobierno estatal y municipal apoyan, pero ahora por estos motivos, no se ha podido hablar de nuevo", precisa.

