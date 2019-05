En "Terminator 6", Sarah Connor es una "abuela mala"

El regreso de Sarah Connor es sin duda el elemento más llamativo de la próxima película de "Termintator: Dark Fate".

Linda Hamilton recupera su personaje de "El Juicio Final" en ésta secuela directa dirigida por Tim Miller y producida por James Cameron. Y según el cineasta, Sarah Connor es "una abuela cabreada con una escopeta".

El creador de la franquicia Terminator está muy contento de recuperar a uno de sus personajes principales tanto tiempo después. En una reciente entrevista explicó que, para él, Sarah Connor es una contrapartida a los personajes masculinos, y la definió como una abuela mala de lo más peligroso, ya que lleva una escopeta y no duda en usarla.

"Hay muchos personajes de empoderamiento femenino. Tienes a Capitana Marvel, Wonder Woman, Viuda Negra... Hay una lista bastante grande, pero ¿cuántas de ellas tienen más de 40? No muchas", explicó Cameron.

"Se convierte en una lista muy corta, hablando de acción potenciada, acción femenina".

"¿Cuántas de ellas son mayores de 60? Un gran y gordo cero. Ahí empiezas a echar la vista atrás y ves muchos prototipos de héroe de acción que tienen más de 60. Muchos chicos con crisis de mediana edad: Bruce Willis, Liam Neeson, Clint Eastwood. Todavía llevan sus armas casi con 80. Pero no hay muchas mujeres. Así que pensé, esto vale la pena hacerlo", añadió.

Cameron no sólo regresa como productor de la franquicia, también ha estado involucrado en el guion que dirige Tim Miller ("Deadpool") y que contará directamente lo acontecido después de Terminator 2, ignorando el resto de películas de la franquicia. En la entrevista concedida a Flicks and The City comparó al Sarah Conor y el resto de personajes del filme con la mitología griega.

"En la mitología griega tienes los tres arquetipos femeninos: la virgen, la madre y la abuela", explicó el cineasta. "Bueno, en nuestra sociedad, descontamos a la abuela. Pero en la sociedad antigua la abuela era la guardiana de la sabiduría, la jueza, la custodia de los valores, a veces la bruja, la vidente. Así que ésta es una poderosa figura arquetípica".

"Pones eso junto a un gran héroe de acción conocido, y creo que consigues algo especial y algo que no has visto antes* Ella es una abuela mala con una escopeta, y será mejor que cuides tu trasero", sentenció Cameron sobre el esperado regreso de Sarah Connor. Terminator: Dark Fate (Destino Oscuro) llegará a los cines el próximo 1 de noviembre.

