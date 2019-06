Elton John: Todos saben que tomé muchas drogas y alcohol

"Rocketman", el biopic que relata la infancia y el salto a la fama de Elton John, ya está en cines. Y con motivo del estreno, el artista ha abordado algunos de los puntos más polémicos o conflictivos de su argumento, como las secuencias de sexo o los problemas con las drogas y el alcohol.

El compositor relata que, precisamente por algunos de estos aspectos, el filme dirigido por Dexter Flecher estuvo a punto de no ver la luz ya que él se negó categóricamente a suprimir o minimizar los pasajes más duros relacionados con sus adicciones o sus relaciones sexuales.

En un artículo escrito en exclusiva para el diario británico The Guardian, Elton John recuerda algunas anécdotas vividas con el protagonista, Taron Egerton, y los vaivenes con los responsables del filme para que no rebajasen la calificación por edad del filme: "Algunos querían dulcificar y rebajar las escenas de sexo y drogas para la calificación de la película. Sencillamente no he llevado una vida recomendada para menores de 13 años".

"Todos saben que tomé muchas drogas y alcohol durante los años 70 y los 80. No tendría mucho sentido hacer una película que narrase que, después de cada concierto, volvía tranquilamente a mi habitación de hotel con un vasito de leche y la Biblia como compañía", escribe Elton John, sincerándose sobre la vida de una joven estrella de rock en esos años. "Nadie me obligó a beber y tomar drogas", aclara.

Sus hijos, el motivo de la película

Además de los debates sobre si dulcificar algunas partes de la película, el autor de 'Don't Go Breaking My Heart' confiesa que no tenía muchas ganas de revivir sus inicios y sus estrafalarios trajes en la gran pantalla. Prefería centrarse en el futuro que perder el tiempo mirando al pasado, hasta la llegada de su primer hijo: "Estoy muy agradecido, pero estoy más interesado en lo que haré [...] Eso cambió cuando tuve hijos. Me gustó la idea de que tuvieran una autobiografía honesta".

En este abanico de reflexiones, también recuerda cómo alguien tan joven buscaba normalizar el meteórico ascenso que su carrera musical vivía. "Lo que me estaba ocurriendo no era normal. No creo que ningún ser humano esté preparado psicológicamente para hacer frente a cosas que suceden tan rápido", confiesa Elton John.

Por último, revela cómo fue el inicio de su relación con Taron Egerton, protagonista del biopic. Elton John tuvo claro que él era la elección perfecta cuando escuchó su versión de 'Don't Let the Sun Go Down On Me', una canción muy difícil de interpretar hasta para su compositor original: "Cuando intenté grabarla en 1974, la sesión fue un desastre", comenta. Fue descartada del repertorio y el enfado fue tan grande que la tomó con su productor de entonces, Gus Dudgeon.

