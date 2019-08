El apocalipsis se desata en el brutal tráiler fan de "Marvel Zombies"

En la lista de deseos que posiblemente nunca se cumplan de los fans de Marvel existe una colección, titulada Marvel Zombies, que cualquier marvelita querría ver en la gran pantalla. ¿Zombies inteligentes contra superhéroes que pueden acabar convertidos en no-muertos? En los cómics existe, y ahora gracias a un fan, también en YouTube.

Es muy poco probable, sin importar el éxito que llegue a alcanzar el Universo Marvel, que algún día se haga una versión de imagen real de Marvel Zombies. La serie es tan violenta, y es una versión tan retorcida de los superhéroes queridos por el público, que no tendría cabida en el panorama cinematográfico actual. Pero un fan llamado Billy Chammer ha creado un sorprendente tráiler, que da una perspectiva de cómo podría ser el filme de Marvel Zombies.

El video comienza como cualquier toda película de zombies, con un brote infectando a la población de forma descontrolada, salvo que en éste mundo existen los superhéroes. Mezclando hábilmente imágenes del Universo Marvel con secuencias de películas de zombies como "Guerra Mundial Z" o "28 semanas después", se ve cómo los héroes sucumben al pánico mientras caen presas del virus. Y un contundente eslogan concluye el tráiler: "Los héroes se convierten en cazadores".

Publicada originalmente en 2005, Marvel Zombies cuenta cómo un virus Z se propaga por la Tierra 2149, una de las muchas que componen el Multiverso Marvel y que no es la línea de los eventos principales. El guión es obra de Robert Kirkman, autor de "The Walking Dead", y supuso un éxito masivo que ha dado lugar a varias continuaciones, incluyendo una historia crossover con Army of Darkness.

Por supuesto, una película de Marvel Zombies es impensable a día de hoy. Pero quizás, y sólo quizás, Marvel quiera incluir la historia en la serie de animación que prepara para Disney+, titulada "What If?", y que como ya hiciera en los cómics, contará versiones alternativas del canon principal del UCM.



