Del Toro dice que "Nightmare Alley" tendrá clasificación R

El cineasta Guillermo del Toro devela poco a poco detalles sobre lo que será su próxima cinta, Nightmare Alley, una historia directa y que el mismo director ha dicho que se trata de un relato sumamente oscuro, motivo por el cual tendrá clasificación R en Estados Unidos.

El realizador mexicano dijo en entrevista con Collider lo ansioso que está por la cinta, pues representa varios retos, incluyendo que sería su primer trabajo en el que no cuente con elementos sobrenaturales, como se ha visto en sus obras previas como Blade, Hellboy, El laberinto del fauno y The Shape of Water, esta última por la cual mereció el Oscar a Mejor Director.

Cuestionado sobre si Nightmare Alley tendrá clasificación R, Del Toro se burló porque pensaran que su filme llegara a ser PG-13 y confirmó que será R y no solo eso, sino será "¡doble R!".

Nightmare Alley está basado en la novela que William Lindsay escribió en 1946 y que ya contó con una adaptación cinematográfica, en 1947, que estuvo a cargo de Edmund Goulding y contó con el protagónico de Tyrone Power.

Guillermo del Toro dijo que adaptar todo el libro es imposible pues sería como una saga, aunque destacó que hay elementos en el libro bastante oscuros y que es su primera oportunidad para hacer algo negro.

Se espera que Nightmare Alley comience su rodaje en enero del próximo año con la distribución de Fox Searchlight, aunque todavía se desconoce una fecha para su lanzamiento.

El nuevo largometraje de Guillermo del Toro contará con la actuación de Bradley Cooper, además la actriz Cate Blanchett estaría en conversaciones para integrarse al nuevo proyecto del cineasta mexicano.

nrv