Daisy Ridley manda felicitación por el Día de Star Wars

"Que la fuerza esté contigo"; dijo la actriz Daysi Ridley en un video que compartió en sus redes sociales hoy, que se festeja el Día de Star Wars en todo el mundo.

Ridley da vida a Rey en la saga que inició George Lucas, que cada cuatro de mayo festeja junto a sus fans la historia de las batallas.

En el video que compartió la actriz británica se le ve atrayendo un sable de luz no sin antes mencionar: "Les deseo un muy feliz Día de Star Wars", además compartió en Instagram algunas de sus fotografías en personaje.

La celebración responde a una publicación de 1979 en un diario británico, donde se hizo el juego de palabras de una de las frases más icónicas de la cinta "Que la fuerza te acompañe", para felicitar a la recién nombrada primera ministro del Reino Unido Margareth Thatcher.

Normalmente durante el festejo se llevan a cabo desfiles, proyecciones especiales, concursos en algunas tiendas, entre otras cosas; este año, debido a la contingencia, la celebración se redujo a hashtags e imágenes de los fans disfrutando de su película favorita mientras se encuentran en confinamiento.

Uno de los más entusiastas fue el comediante Paul Reubens, quien en su cuenta del personaje Pee Wee Herman compartió una foto donde se encuentra junto a Mark Hamill, quien interpreta a Luke Skywalker.

#MayThe4thBeWithYou (and you and you and...) on this #StarWarsDay!! pic.twitter.com/Bt8Gyqt5W0

— Pee-wee Herman (@peeweeherman) May 4, 2020