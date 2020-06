Crean plataforma para brindarle nuevo escaparate al cine nacional

La llegada de la cuarentena por el coronavirus y el estreno en cines de su film "La lengua del Sol" de manera indefinida, llevaron a los productores Flavia Atencio y José Luis Gutiérrez a crear la plataforma Sharing my dream, con la cual buscarán en un futuro brindar un nuevo escaparate al cine nacional.

“La plataforma surge para lanzar la película, sin salas de cine dijimos ¿y ahora qué? Entonces hay que hacer una plataforma digital para que la película tenga su estreno, para que pueda salir internacionalmente con las posibilidades que dan los espacios digitales, de que ya no sólo teníamos que ceñirnos a México. Si esto sucede como creemos, podremos el realizar el lanzamiento de otras películas sobre todo del cine nacional, que sabemos va a ser difícil el regreso a los cines para la exhibición de las películas, porque habrá otras en la fila para exhibirse; entonces es un nuevo espacio más boutique”, expresó Flavia Atencio, quien además escribió y protagonizó este film.

La autora del guiónn de "La lengua del Sol", comentó que hicieron una primera prueba con un focus group y les pidieron a los participantes que si les gustaba la compartieran, y para su sorpresa en cuatro días llegó a 40 países, entonces vieron el potencial que esto tenía y de pusieron a trabajar en un espacio que pudiera soportar a miles de personas si esto llegaba a suceder.

“Fue una tarea que no conocíamos, incluso el hecho de decir, vamos a distribuir la película nosotros, la vamos a exhibir nosotros y todo esto ocurrió en las últimas cuatro semanas, aunque sabíamos que el momento de la película era ahora”.

José Luis Gutiérrez, también director de esta película, comentó que no buscan competir con otras plataformas on demand, sino que quieren hacer las cosas diferentes, porque no quieren tener un catálogo para ver películas, sino darle a cada uno su lugar durante su estreno, pero sobre todo su objetivo es que si una película gusta las puedan compartir, más allá de un beneficio económico; por eso durante unos días ellos ofrecerán gratis La lengua del Sol; eso sí, será un espacio exclusivo donde únicamente ahí se pueda ver el film.

Flavia Atencio explicó que esta película se filmó de manera independiente, sin ninguna clase de apoyo institucional, por lo cual se filmó en una semana y después fue batallar para lograr la post producción.

“Ya estábamos por estrenar en los cines cuando sucede esto del Covid y vemos que la película no se va a estrenar en cines por ahora, pero decidimos que era el momento en que se tenía que estrenar la película, que la tienen que ver porque justamente es sobre una pareja en confinamiento y decidimos hacer todo esto que estamos lanzando, para poder llevar la película al público en este tiempo de cuarentena”, señaló la también guionista.

La historia es esta, Emilia y Ramiro disfrutan de su amor, entregados al hedonismo y a todos los placeres. Sin embargo, algo los tiene preocupados, tristes, incluso temerosos. Ellos intentan, de todas las maneras posibles, no pensar en lo que vendrá y vivir el presente hasta el último segundo de sus vidas, rescatándose mutuamente con su amor, pasando por todos los estados de ánimo y por situaciones que una pareja viviría en el encierro, pero la situación los rebasa, es inminente: la lengua del sol está por llegar.



El director explicó que durante el rodaje vivieron situaciones extremas, sin contar que la exigencia actoral fue mucha, por la gran cantidad de emociones que los actores tuvieron que manejar y las muchas escenas que tenían que rodar durante el día.

El actor Raúl Méndez señaló que se trata de una historia altamente erótica, lo que les llevó a realizar un trabajo previo particular, comenzando con ejercicios físicos para comenzar a sentirse cómodos tocando un cuerpo que les es extraño y darle paso a los personajes, algo que aseguran se logró gracias a la química que hubo entre él y Flavia.

La lengua del Sol se estrenará esta noche a las 21 horas por sharingmydream.com, el acceso será gratuito, posteriormente tendrá un costo de 35 pesos por pantalla.

