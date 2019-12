Los creadores de la serie "Game of Thrones", David Benioff y D.B. Weiss, rodarán para los estudios Warner Bros una película del género thriller que se basará en la novela de Hans Rodionoff "Lovecraft", una biografía sobre el escritor pionero de la ciencia ficción H.P. Lovecraft.

Según una exclusiva publicada este jueves por el medio especializado Deadline, el argumento estará ambientado en 1920 y partirá de la sospecha de que las historias publicadas por H.P. Lovecraft a principios del siglo pasado no eran una invención y las criaturas que describían eran reales.

El libro "Lovecraft", de Rodionoff, es un recorrido biográfico por la vida del escritor estadoundiense, pionero del género fantástico y de terror con obras como "The Shadow Out of Time" y "The Call of Cthulhu".

Phil Hay y Matt Manfredi serán los encargados de escribir el guión, después de trabajar juntos en la cinta "The Invitation" dirigida por Karyn Kusama, quien será la productora ejecutiva del nuevo filme.

Al parecer, la pareja creativa llevaba años estudiando este proyecto y mantuvo varias reuniones con los estudios para llevarlo a cabo, al tiempo que se encargaron de terminar las ocho temporadas de la exitosa serie fantástica de HBO.

A pesar de que tanto Benioff como Weiss cerraron este verano un acuerdo con Netflix para desarrollar producciones audiovisuales, el contrato de esta película es anterior a este pacto.

"Estamos entusiasmados de dar la bienvenida en Netflix a los magistrales narradores David Benioff y D.B. Weiss", afirmó en agosto el jefe de contenidos de Netflix, Ted Sarandos, quien se impuso a otros gigantes del entretenimiento como Disney o Amazon que también habían pujado por los cerebros detrás de "Game of Thrones".

"Han deslumbrado al público de todo el mundo con su narración épica. Estamos deseando ver lo que sus imaginaciones van a llevar a nuestros miembros", añadió.

Por su parte, David Benioff y D.B. Weiss señalaron que han disfrutado de más de una década de "hermoso" viaje en HBO y mostraron su ilusión por incorporarse ahora a Netflix.

"Netflix ha construido algo asombroso y sin precedentes, y nos sentimos honrados de que nos inviten a unirnos", agregaron.

Deadline situó el fichaje de David Benioff y D.B. Weiss en el rango multimillonario de "las nueve cifras" con el que Netflix también contrató a otros creativos estrella de la televisión como Shonda Rhimes y Ryan Murphy.

