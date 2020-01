Conoce las películas, actores y actrices nominados al Oscar 2020

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se apague y hoy, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas anunciará todas las películas candidatas a llevarse el premio Oscar 2020. El galardón más importante del cine revelará la lista de nominados para la edición No. 92 de la ceremonia del 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California (Estados Unidos).

Entre los 344 largometrajes la Academia consideró a "Ford V Ferrari", "El Irlandés", "Jojo Rabbit", “Joker”, “Mujercitas", “Historia de un matrimonio”, “1917", "Había una vez... En Hollywood" y "Parásitos" como contendientes a la Mejor Película.

Como Mejor Actor, el español Antonio Banderas tendrá que "pelear" la estatuilla dorada con histriones de la talla de Leonardo DiCaprio, Adam Driver, Joaquin Phoenix y Jonathan Pryce.



Al parecer todo está puesto para que Renée Zellweger, quien ganó el Globo de Oro y los Critics' Choice Awards como Mejor Actriz, repita en la entrega más esperada del año, pero antes tendrá que dejar atrás a personalidades como Scarlett Johansson, Cynthia Erivo, Saoirse Ronan y Charlize Theron.

Como Mejor Director, no podía faltar Martin Scorsese, quien tratará de embolsarse el galardón dorado gracias a la cinta "El Irlandés", pero antes tendrá que pasar encima de Todd Phillips y su "Joker" o de Quentin Tarantino que llevó a la pantalla "Había una vez... En Hollywood", también del coreano y sorpresa para muchos Bong Joon-Ho y sus "Parásitos" o de Sam Mendes con su "1917".

Estos son algunos de los nominados para contender al Oscar 2020:









Congratulations to the Live Action Short Film nominees! #OscarNoms pic.twitter.com/B21c0RKJAI — The Academy (@TheAcademy) January 13, 2020





Congratulations to the Animated Short Film nominees! #OscarNoms pic.twitter.com/KHmXm2XVaP — The Academy (@TheAcademy) January 13, 2020













al