¿Cine en casa o en las salas?, el dilema después de la pandemia

En 2020 el inicio de la pandemia por Covid-19 paralizó la mayoría de las actividades laborales y lúdicas de México y el mundo, y una de ellas fue por supuesto el cine.

Después del año histórico que tuvo por exhibición en 2019 al interior del país, el inicio de la pandemia significó una caída de 83% para la industria del cine en México, según datos del Instituto Mexicano de Cinematografía.

Debido a la reducción de ingresos, cerraron alrededor de 30 complejos de exhibición cinematográfica, donde se encontraban 149 pantallas para la proyección de filmes.

Las principales zonas afectadas fueron la Ciudad de México, Área Metropolitana, Nuevo León y Guanajuato.

Junto a la caída generalizada en los cines y otras industrias, se dio por otra parte el crecimiento de las plataformas de streaming, que en conjunto con los videojuegos crecieron 24%, de acuerdo con los datos de la consultora PwC en México, que se realiza anualmente.

El regreso del público a los cines

Para 2021, cuando las medidas de confinamiento comenzaron a ser menos rígidas y los semáforos epidemiológicos a colocarse en color verde en distintos estados de la República, el cine inició su reactivación, y el reto para las cadenas fue atraer de nuevo a todos los usuarios que aun con la vacunación generalizada preferían seguir viendo cine en casa, por lo que a través de campañas digitales trataron de convencer al usuario de volver.

El primer gran regreso a las salas se dio con el estreno de la película “Rápidos y furiosos 9”, que vendió 3.2 millones de boletos.

Aunque la cifra aún permaneció por debajo de los 4.5 millones que la octava entrega de dicha saga vendió previo a la pandemia, el noveno capítulo dio muestras del poder que tienen las cintas de acción para hacer volver al público las salas de cine, esto de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

Posterior a esta entrega de la franquicia de automóviles llegó “Spiderman no way home”, la película más taquillera de 2021 con una recaudación de mil 892 millones 225 mil 728 dólares en todo el mundo, según datos de la plataforma Box Office Mojo, colocándose además como la más taquillera después del periodo de la pandemia por Covid-19.

Por otra parte, en este año llegó la segunda producción más taquillera a nivel mundial posterior a la pandemia por Covid-19, pues DC Comics no quería quedarse atrás y realizó el lanzamiento de “The Batman” que, si bien aún no supera, ni llega a acercarse a la cifra de ingresos de “No way home”, logró situarse en el segundo lugar de las que más convocatoria han tenido después del parón por el confinamiento. Hoy los ingresos de la película rebasan los 700 millones de dólares de forma internacional, describe Box Office.

¿Crecimiento de las plataformas de streaming?

Algunas plataformas tuvieron un estancamiento con respecto a sus cifras récord del año de la pandemia, pero hubo otras que crecieron en suscripciones, debido a sus estrategias.

En el caso de Netflix, según el último reporte del año 2021, la plataforma sumó apenas 18.2 millones de nuevos clientes en el mundo, 50% menos que el año récord anterior.

El caso de HBO no fue así, pues a inicio de 2021 se había fijado, según dio a conocer la misma plataforma, rebasar 70 millones de suscriptores, y de acuerdo con Warner Media llegó a 78 millones.

HBO ha optado por conseguir exclusividad de películas, de forma casi inmediata al ser retiradas de las carteleras de los cines comerciales, como el caso de “Dune”, o “King Richard”, que fueron reconocidas en los últimos premios Oscar, y ahora pretenden obtener seguidores con el estreno de “The Batman” en su plataforma.

Con 73.8 millones de suscriptores hasta diciembre de 2021, HBO se colocaba sólo por debajo de

Disney Plus, que cuenta actualmente con 129.8 millones de usuarios y es la que ha tenido mayor crecimiento en tan poco tiempo, pues pasó de tener cero a 129 millones en sólo dos años de existencia, todo según los reportes oficiales de cada una de las plataformas.

Después de estos dos servicios, se encuentran en el primer lugar Amazon Prime Video y Netflix.

Por una parte, Amazon ha superado 200 millones de suscripciones, y Netflix, aunque ha reportado una desaceleración en su crecimiento, sigue liderando el mercado del streaming con 221.8 millones de suscritos a su servicio.



