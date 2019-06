"The Batman": Ben Affleck nunca fue una opción para Matt Reeves

La película de Batman dirigida por Matt Reeves ya ha encontrado a su protagonista en Robert Pattinson, que sustituirá a Ben Affleck en el papel de El Caballero Oscuro.

Han sido meses de especulaciones en torno a la participación de Affleck, sin embargo, un nuevo artículo sobre la producción ha aclarado los planes de Reeves, que desde el principio desechó la idea de contar con Affleck de nuevo.

Tal como recuerda The Hollywood Reporter, después de que Ben Affleck abandonara la dirección de "The Batman" en enero de 2017, una película que originalmente iba a escribir, dirigir y protagonizar, Warner Bros. eligió a Reeves para tomar las riendas.

Mientras que algunas informaciones sugerían que Affleck ya no volvería a repetir su papel, el estudio negó estas afirmaciones. No fue hasta el pasado enero que el actor confirmó que ya no sería el icónico superhéroe de DC. Pero parece que los rumores eran verdaderos y Reeves nunca tuvo la intención de que Affleck regresara, ya que quería darle un giro a la figura del superhéroe.

"Reeves, quien fue contratado para escribir y dirigir una nueva película de Batman en febrero de 2017, estaba imaginando a los actores mientras escribía el guión. Ayudó que este nuevo Batman tuviera que ajustarse a un rango de edad definido. Está escrito para alguien alrededor de los 30 años y la historia no es otra repetición de su origen ni la historia de un experimentado luchador contra el crimen que gobierna la ciudad de Gotham", cuenta la publicación, explicando los motivos por los que Reeves descartó a Affleck.

Los detalles de la trama de "The Batman" siguen siendo un misterio, aunque sí se sabe que Pingüino estará como uno de los villanos junto con Catwoman. "The Batman" es solo uno de los muchos proyectos que actualmente están desarrollando Warner Bros. y DC Films, incluyendo "The Flash", "Green Lantern Corps", "Black Adam", "Supergirl" y "New Gods".

Además, los fans esperan ansiosos "Birds of Prey", el 7 de febrero de 2020; y "Wonder Woman 1984", el 5 de junio de 2020. Aunque sin duda el título que más expectación está generando es la película independiente "Joker" protagonizada por Joaquin Phoenix, que llegará a los cines el 4 de octubre de 2019.

