"Avengers: Endgame" está muy cerca de lanzarse en el mercado doméstico, y las ediciones en DVD y Blu-Ray incluirán una buena cantidad de material adicional no sólo de la película, sino de todo el Universo Marvel. Y una de las sorpresas será la primera prueba de pantalla de Robert Downey Jr. como Iron Man.

Sin duda la elección de Downey Jr. para interpretar a Tony Stark fue una de las más acertadas por parte de Marvel. Sobre él se ha cimentado toda la estructura de la Saga del Infinito, y su legado aún perdurará mucho tiempo en la Fase 4 y posteriores.

El video en cuestión, que ya ha sido publicado por Fandango, muestra al propio actor y al equipo de Marvel hablando sobre cómo fue empezar a trabajar en el personaje, a sabiendas que él era el hombre adecuado para el papel. Y se ven las primeras grabaciones del que acabaría siendo el Invencible Iron Man.

What's the number of love you would give for Robert Downey Jr's decade-long performance as #IronMan? Watch his audition tape before he landed the iconic role! #AvengersEndgame can be pre-ordered to own now! Available July 30 on digital via FandangoNOW: https://t.co/PXAquXLuFa pic.twitter.com/eBoGC3szuy

— Fandango (@Fandango) July 16, 2019