Archie Yates, que se ganó las simpatías del público en "Jojo Rabbit" (2019), será el protagonista de la nueva cinta de "Mi pobre angelito" ("Home Alone") que está preparando la plataforma digital Disney+, informó hoy el medio especializado Variety.

Yates apenas tenía un papel secundario en esa sátira sobre el nazismo que dirigió Taika Waititi, pero el joven actor, que debutó en el cine con esta película, brillaba en cada escena en la que aparecía como el tierno y fiel amigo de Jojo (Roman Griffin Davis), el niño que daba nombre a la película.

Junto a Yates también estarán en esta comedia familiar Ellie Kemper, muy popular por "The Unbreakable Kimmy Schmidt" y "The Office"; y Rob Delaney, conocido principalmente por "Catastrophe".

Dan Mazer, el realizador de "Dirty Grandpa" (2016) y colaborador habitual de Sacha Baron Cohen en películas como "Ali G Indahouse" (2002), tomará las riendas de este largometraje como director.

El pasado 6 de agosto, el consejero delegado de Disney, Bob Iger, señaló en una llamada con inversores posterior a una presentación de resultados del gigante multimedia que Disney+ estaba trabajando en una nueva versión de "Home Alone".

Iger no dio más detalles sobre si se trataría de una continuación o un "remake".

"Home Alone" (1990), una de las comedias infantiles más populares de los años 90, lanzó la carrera del actor Macaulay Culkin, quien también protagonizó con sus trastadas y aventuras la secuela "Home Alone 2: Lost in New York" (1992).

"Home Alone" tuvo tres películas más que ya no contaron con Culkin como estrella.

Variety aseguró hoy que Yates no interpretará a Kevin McCallister, el icónico niño al que dio vida Culkin, sino que se pondrá en la piel de otro chaval bajo una premisa similar: un joven debe proteger su casa de unos ladrones después de que su familia se haya olvidado de él y haya emprendido un viaje.

Iger también anunció en esa llamada que, además de la nueva "Home Alone", Disney+ tiene en marcha nuevas versiones de cintas como "Night at the Museum" (2006), "Cheaper by the Dozen" (2003) o "Diary of the Wimpy Kid" (2010).

Todas estas películas formaban parte del catálogo de 21st Century Fox, la división de entretenimiento de Fox que Disney adquirió este año.

