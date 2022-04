Aerolínea niega discriminación contra cineasta, pero su personal ejecutivo se disculpa

Mientras por medio de un comunicado Aeroméxico descarta cualquier acto discriminatorio contra el cineasta David Marcelino Cayetano, en la terminal 2 personal ejecutivo de la aerolínea le ha ofrecido disculpas al realizador, afirmando que fue un error de su parte.

El lunes, en el aeropuerto de Guadalajara, al director oriundo de la Huasteca Potosina le fue prohibido abordar el avión que los trasladaría a Madrid, España, en camino a Australia, donde el próximo fin de semana presentaría su filme "Tsontiajakatl, el último viento", por la falta de vacunas permitidas necesarias para ingresar al pais europeo.

En su comunicado,la aerolínea señala que al momento del abordaje el cliente mencionado no contaba con el esquema de vacunación válido debido a la fecha que le fue aplicada la última dosis.

"Los pasajeros deben haber sido inoculados con su última dosis de la vacuna al menos 14 días y como máximo 270 días antes de la salida. Después de esto se requiere la dosis de refuerzo", explica la empresa.

"En grupo Aeroméxico rechazamos cualquier expresión de discriminación. Los requisitos impuestos por los países son obligatorios y nos encontramos brindando apoyo al pasajero", agrega.

David reconoce que su esquema inicial es Sputnik, pero el refuerzo, que le aplicaron a fines del mes pasado, es AstraZeneca, una de los biológicos aceptados por España.

En la página oficial del Ministerio de Sanidad de España establece que en caso de que el viajero tenga un certificado con vacunas no autorizadas, (Sputnik en este caso), la última administración debe ser una de las autorizadas.

El Twitter de la embajada española en México, a varias preguntas similares, explica lo mismo y destaca que la vacuna de refuerzo tendría que ser recibida 14 días antes de su llegada a España.

"Ya estoy cansado, ahora (esta tarde) la supervisora que me atendió y muy amable, a diferencia de ayer (lunes) me dijo que sí debieron dejarme subir, me ofrecía una disculpa", comenta el también profesor de náhuatl.

Para el viaje, entre ahorros y una colecta pública, David logró recaudar más de 60 mil pesos que ahora está por perder.

Su traslado de Guadalajara a la Ciudad de México a donde fue enviado, le comentó la supervisora, fue hecho con kilómetros de su viaje primario, por lo cual éste ya se encuentra incompleto.

"Nunca me avisaron nada, hasta que esta supervisora me dijo que eso había pasado", apunta David.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) ya se comunicó con él y le comentaron que verá el asunto y lo canalizará también a Procuraduría Federal del Consumidor.

Mañana, una vez descansado, el cineasta regresará a la terminal esperando una respuesta favorable a su problema.

"Tengo también que ver con otra aerolínea (británica que lo llevaría a Australia) para ver si puedo cambiar la fecha, pero será otro costo supongo mucho más caro; ya se comunicaron de Australia conmigo apenados, sin saber cómo es posible que pase eso en el pais", expresa.



mafa