Cine mexicano ya no está en las salas

Una cifra que es signo de los tiempos: cuatro de cada 10 cintas mexicanas que se estrenaron en los últimos dos años no pasaron por las salas de cine; se fueron directo a algún servicio streaming.

La pandemia modificó la manera en que se ve el cine mundial, y el mexicano no fue la excepción. No pasaron por las salas filmes como Ya no estoy aquí, de Fernando Frías, que buscó pelear por una nominación al Oscar en 2021; así como la secuela de Matando Cabos, adquiridas por Netflix y Amazon Prime Video, respectivamente, luego de que ambas tuvieran el deseo de ser vistas en la pantalla grande.

Con la llegada del servicio ViX+ esto se intensificará, pues al ser una apuesta de Televisa, echó mano de cintas que ya tenía Videocine, propiedad de la misma empresa, para estrenarlas en exclusiva.

La semana pasada lanzó la segunda parte de Mirreyes vs godínez, que se esperaba tuviera buena respuesta en cines ya que la entrega original registró en salas 4 millones de espectadores.

“Una explicación contundente y básica de todo esto es la pandemia. Esta hizo que la gente volteara a ver plataformas digitales”, considera María Novaro, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).

Alejandra Cárdenas, productora de Me casé con un idiota, comedia protagonizada por Alfonso Herrera y Paulina Gaitán que llegará a streaming el mes próximo, indica lo bueno y lo malo de esta nueva modalidad: la cobertura que dan las plataformas a las películas en el orbe es algo que difícilmente una salida tradicional aportaría.

“Se pierde la experiencia del cine, pero la ventaja es que es accesible en todo momento y la verdad es lo que todos queremos al final, que las películas se vean”, considera.

Netflix y Amazon Prime Video, dos de las principales plataformas, tienen presencia en alrededor de 200 países y garantizan estancia en su catálogo por meses, algo que en cines normales generalmente no pasa de los 90 días, si es que esta registra buena taquilla.

“Debemos entender que hay otras salidas y no por ello es menos meritorio. A nosotros nos gusta la idea de lanzarla así”, añade Cárdenas.

Se espera que la tendencia siga, alentada por las 10 compañías de streaming que han comenzado a producir sus propias películas.

Propuestas a la carta

Actualmente, operan 33 plataformas digitales en México, 10 más que en 2020, contabilizando hasta el año pasado más de 46 mil 500 largometrajes de todos los géneros. De ellos, 4 mil 800 eran mexicanos, contabilizando desde la década de los 40.

Lo que representa que el cine mexicano tiene 9% de presencia en los catálogos digitales monitoreados por IMCINE, hasta diciembre pasado.

Los datos arrojan que Claro Video, con más de 880 títulos, ocupa el primer sitio, con películas producidas. La compañía tiene, entre otros, 62 filmes anteriores a 1949; 58 hechos en los 50 y 51 de los 60.

Si sólo se refiere a cintas de la actual década, Cinépolis Klic se lleva la palma con 44, seguido por Google TV con 38; Amazon Prime Video, con 36 y Netflix con 27. En contraparte, HBO Max sólo contabilizaba 13 títulos y Disney+, seis.

Netflix fue la compañía que más crecimiento tuvo en su catálogo mexicano de 2019 a 2021, en más de 100%; de 56 largometrajes nacionales, cerró el pasado con 132.