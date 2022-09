A cinco años de la partida de Hiromi, su viudo la sigue recordando: “Tu luz seguirá brillando”

Hoy se cumplen cinco años desde que la actriz y cantante Hiromi partió de este plano, no faltaron los pequeños homenajes que sus seres queridos han hecho en su honor, comenzando por su viudo el cantante Fernando Santana, que posteó un tierno mensaje donde le agradece entre otras cosas, el haberle puesto en su camino una mujer valiosa.

"Hoy, ya han pasado 5 años que emprendieron el viaje de regreso a casa tú y Julietita, quiero que sepas que estoy bien, que tú familia está bien, que tus amigos están bien", fue como comenzó Fernando su publicación, la cual acompañó con una foto de Hiromi junto a su sobrino Pepe que falleció el año pasado.

El interprete expresó lo mucho que se extraña a la exacademica, señalando que siempre la va a recordar así pasen 50 años, pero que la vida sigue y él, además de la gente que la ama, están tratando de ir hacia adelante.

"Gracias por poner en mi camino a una excelente mujer y compañera de vida, gracias por guiarme cuando todo se me nubla, en poco menos de 2 meses Julietita tendrá una hermosa hermanita la cual llevará por nombre Pía Romina y me llena de amor, ternura y nostalgia el saber que pronto la tendré entre mis brazos, pondré todo de mi parte para ser un papá ejemplar".

Por supuesto le dedicó unas palabras a su sobrino, pidiéndole a Hiromi que lo cuidara y que le dijera cuánto lo aman.

"No cabe duda que fuiste, eres y serás una gran estrella, porque no importa el tiempo que ha pasado ni la distancia a la que te encuentres, tu luz entre nosotros seguirá brillando siempre", escribió Santana.

Así fue su historia de amor

La historia de amor entre Hiromi y Fernando Santana surgió en el teatro, cuando él fue a ver "Mentiras", el musical donde ella interpretaba regularmente a Yuri, el flechazo se dio y comenzaron a salir, posteriormente se hicieron novios. Las cosas entre ellos comenzaron a ponerse serias, cuando el 19 de octubre de 2016, en el cumpleaños 34 de Hiromi, él la sorprendió con una propuesta de matrimonio.

En una ceremonia íntima y rodeados sólo de familia y amigos cercanos, Hiromi y Fernando se casaron el 4 de enero de 2017, un mes después dieron la feliz noticia de que estaban esperando a su primer hijo, quien posiblemente llegaría al mundo el 21 de octubre.

Todo marchaba bien con el embarazo de Hiromi hasta el octavo mes, cuando el 26 de septiembre Hiromi fue ingresada al hospital de emergencia, debido a un fuerte dolor en el vientre y lo que se pensó que era un parto prematuro resultó ser en la cantante Síndrome de HELLP, que entre otras cosas presenta problemas hepáticos, sangrados internos y presión arterial alta; lo que provocó que Julieta, como se llemaría la niña que Hiromi esperaba, muriera antes de nacer y su madre lo hiciera al otro día debido a tres infartos que le impidieron recuperarse.



Foto: Instagram

Quien también recordó a Marla Hiromi Hayakawa Salas, nombre completo de la actriz, fue su hermana Kaori, quien compartió también en su cuenta de Instagram su sentir, como lo hace cada 27 de cada mes desde que su hermana se fuera, porque además del lazo sanguíneo que las unía eran grandes amigas.

"Te extraño cada día, me haces falta cada día, extraño tus abrazos, el que me tomes de la mano, el que me regañes, el que sin importar NADA siempre creyeras en mí y me apoyaras, extraño a mi bebé, a mi compañera a mi cómplice. Sé que estás cada momento a mi lado, no me cabe duda, y tu presencia es lo que me hace fuerte y me hace seguir. Pero no deja de doler ni un minuto", expresó Kaori, quien al igual que su hermana se ha dedicado al teatro, pero ella detrás del escenario siendo una de las mejores stages manager (jefe de escenario) en la industria teatral de la Ciudad de México.

Kaori señaló que ha decidido dejar de recordar a Hiromi con dolor y sí hacerlo con alegría, lo mismo a su sobrina Julieta a quien también dijo, esperaba con emoción, por lo que cada año es uno menos para encontrarse con ellas.

"Te amo Akachan, me haces mucha falta. Nunca sueltes mi mano y nunca dejes de brillar en el cielo mostrándome el camino", finalizó su mensaje Kaori Hayakawa.

